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Кравчук закликав називати війну війною, а не якимось АТО

Новость на русском → Донбас, Четвер 18 лютого 2021 16:00
Кравчук закликав називати війну війною, а не якимось АТО Леонід Кравчук (фото: Ковальчук Віктор / УНІАН)
Автор: Styler

Леонід Кравчук закликав усіх називати війну війною, а не антитерористичною операцією.

Про це голова української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі заявив в ефірі каналу "Україна 24".

У коментарі журналістам Кравчук сказав, що Росії не треба давати шансу думати, що наша країна може поступитися національними стратегічними інтересами.

При цьому, за словами першого президента, треба діяти "адекватно і називати речі своїми іменами".

"Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми повинні говорити "вони ведуть реальну війну проти України, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують". Ми будемо називати речі своїми іменами, війну - війною, а не якимось АТО, що вони вбивають, а не провокують", - заявив Кравчук.

Додамо, що перед цим голова української делегації в ТКГ визнав, що з РФ "практично неможливо" домовитися про врегулювання ситуації на Донбасі.

"Тобто ми маємо дивитися правді у вічі й не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом. Руху вперед, на жаль, немає", - сказав Кравчук.

Раніше Кравчук заявив, що світ має й далі запроваджувати санкції проти Росії, оскільки вона демонстративно порушує міжнародне право

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