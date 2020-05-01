Краса під час карантину: де роблять манікюр і стрижки нардепи

Нардепам надають послуги на дому (фото: РБК-Україна)

Народні депутати України ігнорують карантин і роблять перукарські послуги на дому

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня і продовжили його до 11 травня. Протягом карантинних заходів у країні заборонили роботу салонів краси та перукарень. Незважаючи на це, ми можемо спостерігати, як українські політики, депутати прекрасно підстрижені. Як же їм це вдається при закритих салонах, дивуються українці. Як виявилося відповідь проста - майстри манікюру та стрижки приїжджають до політиків додому і там надають їм послуги.

Нардеп з партії "Голос" Ярослав Железняк цей факт не заперечує, він підтверджує, що майстри стрижуть у нього вдома. Про це повідомляє "24 канал".

"Це питання нерозумного карантину, ми говоримо уряду, що нам треба запровадити гнучкий карантин. Це несправедливо, що одним дозволено працювати, а іншим – ні", - повідомив Він.

Нардеп Кіра Рудик розповіла, що майстра з манікюру теж викликає до себе додому. За її словами, всі санітарні норми дотримані, все стерильно – в масці, в рукавичках і окулярах.



"Яка проблема з тим, щоб відкрити салон, щоб там можна було робити манікюр. Ми розуміємо, що це потрібно, це так і відбувається, але підпільно",

– сказала Рудик.

Відзначимо, що серед народних обранців є і ті, хто відмовився від послуг з наведення краси на час карантину. Наприклад, Вікторія Сюмар із фракції "Європейська солідарність" зізналася, що робить манікюр і фарбує волосся сама, хоча раніше такого не робила ніколи.

Як ми раніше писали, журналісти знайшли ще один ресторан, який працює в карантин.