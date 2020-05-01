Красота во время карантина: где делают маникюр и стрижки нардепы

Нардепам оказывают услуги на дому (фото: РБК-Украина)

Народные депутаты Украины игнорируют карантин и делают парикмахерские услуги на дому

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта и продлили его до 11 мая. На протяжение карантинных мер в стране запретили работу салонов красоты и парикмахерских. Несмотря на это, мы можем наблюдать, как украинские политики, депутаты прекрасно подстрижены. Как же им это удается при закрытых салонах, удивляются украинцы. Как оказалось ответ прост - мастера маникюра и стрижки приезжают к политикам на дом и там оказывают им услуги.

Нардеп из партии "Голос" Ярослав Железняк этот факт не отрицает, он подтверждает, что мастера стригут у него дома. Об этом сообщает "24 канал".

"Это вопрос неразумного карантина, мы говорим правительству, что нам надо ввести гибкий карантин. Это несправедливо, что одним разрешено работать, а другим – нет", - сообщил Железняк.

Нардеп Кира Рудик рассказала, что мастера по маникюру тоже вызывает к себе домой. По ее словам, все санитарные нормы соблюдены, все стерильно – в маске, в перчатках и в очках.



"Какая проблема с тем, чтобы открыть салон, чтобы там можно было делать маникюр. Мы понимаем, что это нужно, это и так происходит, но подпольно",

– сказала Рудик.

Отметим, что есть среди народных избранников есть и те, кто отказался от услуг по наведению красоты на время карантина. Например, Виктория Сюмар из фракции "Европейская солидарность" призналась, что делает маникюр и красит волосы сама, хотя раньше такого не делала никогда.

Как мы ранее писали, журналисты нашли еще один ресторан, который работает в карантин.