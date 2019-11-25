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Краса і грація: пристрасні фото Ксенії Мішиной - переможниці Танців з зірками 2019

STYLERПерсони    25.11.2019 - 13:00
Краса і грація: пристрасні фото Ксенії Мішиной - переможниці Танців з зірками 2019
Ксенія Мішина - переможниця Танців з зірками 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Styler зібрав найяскравіші та гарячі фото тріумфаторки шоу Танці з зірками 2019 Ксенії Мішиної

Ксенія Мішина виграла Танці з зірками 2019. У суперфіналі 6 сезону популярного шоу на 1+1 саме Ксенія Мішина і Женя Кот отримали найбільшу підтримку глядачів.

Краса і грація: пристрасні фото Ксенії Мішиной - переможниці Танців з зірками 2019

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Можливо, українців зворушило виконання парою танцю під культову пісню Кузьми Скрябіна "Мовчати". Як би там не було, але саме Ксенія і Женя отримали найбільше СМС на свою підтримку.

Хоча, до речі, судді шоу - Катерина Кухар, Влад Яма, Франциско Гомес і Григорій Чапкіс - віддали свої голоси за ще одних фаворитів проекту - Анну Різатдінову і Олександра Прохорова. Ця пара отримала 118 балів, а тріумфатори проекту - 113.

Ксенія Мішина і Женя Кот перемогли в Танцях з зірками

Хто така Ксенія Мішина?

Ксенія Мішина народилася 18 червня в українському місті Севастополь. У 2015 році закінчила Київський Національний університет театру, кіно і телебачення імені. Карпенка-Карого в майстерні Дмитра Богомазова. До цього, в 2007 році, Ксенія отримала звання віце-міс на конкурсі краси "Севастопольська красуня". Також дівчина була удостоєна спеціального призу від глядачів.

Після закінчення університету стала актрисою Київського академічного Молодого театру. Паралельно Ксенія активно знімалася в кіно і серіалах.

Краса і грація: пристрасні фото Ксенії Мішиной - переможниці Танців з зірками 2019

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Успіх до Мішиной прийшов в 2014 році, коли вона почала зніматися в кіно. Популярність і всенародну любов актрисі принесла головна роль у драмі "Спокуса". Вже через два роки актриса отримала роль головної антагоністки Лідії Шефер в серіалі "Кріпосна", завдяки чому ім'я Ксенії Мішиної прогриміло не тільки в Україні, але і за межами нашої країни.

Також Мішина відома за ролями у таких ТБ-проектах, як "Підкидьок", "Циганка", "Найкращий чоловік", "Садівниця" і багатьох інших.

Краса і грація: пристрасні фото Ксенії Мішиной - переможниці Танців з зірками 2019

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На сьогоднішній день Ксенія не заміжня. Сама виховує сина Платона, який з'явився на світ в 2012 році.

До речі, під час участі в Танцях з зірками Ксенії приписували роман з її партнером Женею Котом. Але ці чутки залишилися всього лише чутками.

Краса і грація: пристрасні фото Ксенії Мішиной - переможниці Танців з зірками 2019

Ксенія Мішина з сином (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Пристрасні фото Ксенії Мішиной

Ксенія може похвалитися не тільки зйомками в рейтингових і популярних фільмах і серіалах, але і своєю красою, а також грацією. Пропонуємо вам насолодитися самими яскравими і пристрасними знімками 30-річної суперстар.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

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