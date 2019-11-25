Складно програвати: Анна Різатдінова прокоментувала поразку в суперфіналі шоу Танці з зірками 2019

Анна залишила зворушливе фото з Олександром Прохоровим
Танці з зірками 2019 офіційно завершилися минулої неділі, 24 листопада. Перемогу здобула пара Ксенія Мішина і Женя Кот. А ось на другому місці опинилися Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Слід зазначити, що за результатами суддівського голосування перемогла саме Різатдінова (118 балів від суддів). А ось Мішина-Кот отримали від суддів 113 балів, але саме глядачі ТБ-шоу дали конкурсантам найбільшу кількість голосів.
За висновками суперфіналу українська гімнастка поспішила залишити свій відгук і поділитися першими емоціями. При цьому спортсменка не приховує - їй складно прийняти поразку.
“Друзі! Ось і закінчилася наша подорож під назвою Танці з зірками 2019! Мені, як спортсменці, звичайно ж, дуже складно програвати. Але і в той же час я розумію, що наше срібло на вагу золота! Знаєте, таке повне задоволення зараз, тому що розумію, що ми зробили все, що від нас залежало! Дорогі наші глядачі , ми вдячні вам!! Я думала, що піду на ефірі так п'ятому. Спортсменів адже не знають в нашій країні, але ви нас донесли на своїх ручках до фіналу. Всіх обняла і поцілувала. P. s. Далі чекайте кучаааа постів з подяками", - пише Різатдінова.
Свій пост Анна супроводила "переможним" фото з Олександром Прохоровим. При цьому Анна тримає в руках кубок переможця шоу Танці з зірками 2019.
Олександр Прохоров і Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Шанувальники Різатдінової поспішили підтримати спортсменку і засипали її приємними коментарями:
Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova
Нагадаємо, раніше Різатдинова, Мішина та Булітко чесно зізналися, з ким би хотіли танцювати.