Складно програвати: Анна Різатдінова прокоментувала поразку в суперфіналі шоу Танці з зірками 2019

Олександр Прохоров і Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Анна залишила зворушливе фото з Олександром Прохоровим

Танці з зірками 2019 офіційно завершилися минулої неділі, 24 листопада. Перемогу здобула пара Ксенія Мішина і Женя Кот. А ось на другому місці опинилися Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Слід зазначити, що за результатами суддівського голосування перемогла саме Різатдінова (118 балів від суддів). А ось Мішина-Кот отримали від суддів 113 балів, але саме глядачі ТБ-шоу дали конкурсантам найбільшу кількість голосів.

За висновками суперфіналу українська гімнастка поспішила залишити свій відгук і поділитися першими емоціями. При цьому спортсменка не приховує - їй складно прийняти поразку.

“Друзі! Ось і закінчилася наша подорож під назвою Танці з зірками 2019! Мені, як спортсменці, звичайно ж, дуже складно програвати. Але і в той же час я розумію, що наше срібло на вагу золота! Знаєте, таке повне задоволення зараз, тому що розумію, що ми зробили все, що від нас залежало! Дорогі наші глядачі , ми вдячні вам!! Я думала, що піду на ефірі так п'ятому. Спортсменів адже не знають в нашій країні, але ви нас донесли на своїх ручках до фіналу. Всіх обняла і поцілувала. P. s. Далі чекайте кучаааа постів з подяками", - пише Різатдінова.

Свій пост Анна супроводила "переможним" фото з Олександром Прохоровим. При цьому Анна тримає в руках кубок переможця шоу Танці з зірками 2019.

Олександр Прохоров і Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Шанувальники Різатдінової поспішили підтримати спортсменку і засипали її приємними коментарями:

“Спасибі вам! Ви велика розумниця! Так тримати"

“Ви найкраща! Ви повинні були виграти. На жаль, у нас люди голосують не зрозуміло як. Знайте, перемога ваша. Це були справжні танці"

"Ви були і є найкращими з перших ефірів"

“Ганнуся, Ви гордість країни!!! Як це не знаємо спортсменів, ми пишаємося Вами!!! І дуже вболівали за Вас на танцях"

На вас хотілося дивитися ,ваша пара була дуже яскравою, технічної та емоційної. Бачачи кожен ваш вихід на паркет, було видно, як вам подобається те, що ви робите, яке отримуєте задоволення)) І від цього суцільне задоволення було дивитися на вас))) дякую величезне!!!!"

“Ваша пара однозначно краща! Шкода, бо вболівала за вас і відправляла смс"

"Ребяти ви таку планку поставили на цьому шоу ,що я вже і не знаю кого 1+1 буде запрошувати на наступний сезон"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, раніше Різатдинова, Мішина та Булітко чесно зізналися, з ким би хотіли танцювати.