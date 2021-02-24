ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У "червоних" регіонах будуть зупиняти громадський транспорт: навіть метро

Новость на русском → Середа 24 лютого 2021 15:45
У "червоних" регіонах будуть зупиняти громадський транспорт: навіть метро У "червоній" зоні карантину зупинять весь транспорт (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні з 24 лютого почав діяти адаптивний карантин, при якому регіони поділяються за рівнем поширення коронавірусу на червону, помаранчеву, жовту і зелену зони. При цьому в "червоній" зоні буде зупинятися весь громадський транспорт.

Таку постанову було прийнято урядом на засіданні Кабінету міністрів 24 лютого.

Уряд заборонив регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом, метрополітеном.

Відзначимо, що поки що в зону з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки потрапила тільки Івано-Франківська область.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, обмеження не торкнуться:

  • транзитних перевезень;
  • перевезень легковими автомобілями, де пасажирів, включаючи водія, не більше 5 осіб (без урахування осіб віком до 14 років);
  • службових авто або орендованих транспортних засобів підприємств, установ з умовою забезпечення пасажирів і водія засобами захисту, а також кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами, про які Нацполіція була попереджена не пізніше, ніж за два дні до виїзду.

Також обмеження не торкнуться спеціальних внутрішніх залізничних пасажирських рейсів, рішення про призначення яких приймається місцевими органами влади.

Раніше вчені НАН України спрогнозували поширення нової хвилі коронавіруса на початок весни. Вони вважають, що кількість нових випадків буде зростати.

Відзначимо, що зараз спалах COVID-19 почалася на Прикарпатті, і пов'язують це з недавнім напливом туристів в Буковелі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Карантин
LITE
Свято 24 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, у кого іменини
Свято 24 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, у кого іменини