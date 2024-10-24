"Не має" или "немає"? Вот простой способ быстро разобраться, как написать правильно

Как быстро понять, как написать "немає" или "не має" (фото: Коллаж РБК-Украина)

Распространенное слово "немає" в украинском языке можно написать двумя способами. Вместе или по отдельности. И единственная разница - это контекст предложения. Следует его различать, чтобы написать без ошибок.

Какой способ поможет быстро сориентироваться в написании этого слова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Answiki.