"Червона" зона у Івано-Франківську: люди масово ігнорують карантин (відео)

На Прикарпатті посилили карантин з 26 лютого, оскільки регіон потрапив до "червоної" зону через складну епідеміологічну ситуацію та спалах коронавірусної інфекції. Однак на практиці введені обмежувальні заходи багато хто ігнорує.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

Так, в Івано-Франківську одним із поширених порушень заборон на час локдауну - з 26 лютого до 12 березня - є перевезення громадян у громадському транспорті, який повинен працювати зараз тільки в режимі спецперевезення - пасажири зобов'язані мати довідку з місця роботи. Втім, насправді водії нерідко пускають у салон і без них.

Деякі пасажири пред'являють фото довідки, але без підпису керівництва, інші пояснюють, що поспішають на роботу, але підтверджуючі документи їм просто ще не видали. Водії громадського транспорту, своєю чергою, аргументують свою поблажливість тим, що нібито обмеження почнуть діяти тільки відзавтра.

Втім, не всі водії дають такі поблажки, і деяким доводиться ходити на роботу пішки.

"Вранці йшла пішки. Вранці на комунальний (транспорт) сісти неможливо. Місяць без роботи. Що я маю своїм двом дітям сказати?" - обурюється мешканка Івано-Франківська Леся Андрійчак, яка підробляє в одному із заміських закладів. Тепер дівчина змушена забути про роботу на два тижні, йдеться в сюжеті "5 каналу".

Поїзда також поки ще їздять за графіком, розповідають на сайті Укрзалізниці. Єдине, що квитки на/з Прикарпаття вже не продають.

На автовокзалі, де всі рейси по області мають бути скасовані, автобусів повно-повнісінько. На багатьох з них можна просто побачити напис "медики".

Відео: Як в Івано-Франківську дотримуються локдаун з 26 лютого

В Івано-Франківській області кафе і ресторани працюють тільки на винос, а ось двері магазинів непродовольчих товарів часто відриті - тут чекають на покупців і обурюються, що нинішній локдаун став серйозним ударом по бізнесу. Деякі просто приспускають ролети біля входу, а дехто працює відкрито.

Дрібні приватні підприємці скаржаться, що опинилися в складній ситуації через черговий локдаун. Так, продавці одягу готувалися до весняного сезону, і закупили багато дитячого взуття та одягу, які традиційно мають попит перед початком весни.

"Ми реально не знаємо, що з цим робити... Цей локдаун, напевно, для багатьох буде крахом", - каже Уляна Мосюк, власниця магазину одягу.

Додамо, що для батьків закриття садочків та шкіл також стало потрясінням, і деякі тепер змушені брати на роботі відгули та відпустки, щоб доглядати дітей.

Відео: Що відбувається на Прикарпатті після введення локдауну