Красная "зона" в Ивано-Франковске: люди массово игнорируют карантин (видео)

На Прикарпатье ужесточили карантин с 26 февраля, так как регион попал в "красную" зону из-за сложной эпидемиологической ситуации и вспышки коронавирусной инфекции. Однако на практике введенные ограничительные меры многие игнорируют.

Так, в Ивано-Франковске одним из распространенных нарушений запретов на время локдауна - с 26 февраля до 12 марта - является перевозка граждан в общественном транспорте, который должен работать сейчас только в режиме спецперевозок - пассажиры обязаны иметь справку с места работы. Впрочем, на самом деле водители нередко пускают в салон и без них.

Некоторые пассажиры предъявляют фото справки, но без подписи руководства, другие объясняют, что спешат на работу, но подтверждающие документы им просто еще не выдали. Водители общественного транспорта, в свою очередь, аргументируют свою снисходительность тем, что якобы ограничения начнут действовать только с завтрашнего дня.

Впрочем, не все водители дают такие поблажки, и некоторым приходится ходить на работу пешком.

"Утром шла пешком. Утром на коммунальный (транспорт) сесть невозможно. Месяц - без работы. Что я должна своим двоим детям сказать?" - возмущается жительница Ивано-Франковска Леся Андрийчак, которая подрабатывает в одном из загородных заведений. Теперь девушка вынуждена забыть о работе на две недели, говорится в сюжете "5 канала".

Поезда также пока еще ездят по графику, рассказывают на сайте Укрзализныци. Единственное, что билеты на/из Прикарпатье уже не продают.

На автовокзале, где все рейсы по области должны быть отменены, автобусов полным-полно. На многих из них просто можно увидеть надпись "медики".

Видео: Как в Ивано-Франковске соблюдают локдаун с 26 февраля

В Ивано-Франковской области кафе и рестораны работают только на вынос, а вот двери магазинов непродовольственных товаров часто отрыты - тут ждут покупателей и возмущаются, что нынешний локдаун стал серьезным ударом по бизнесу. Некоторые просто приспускают ролеты около входа, а кое-то работает открыто.

Мелкие частные предприниматели жалуются, что оказались в сложной ситуации из-за очередного локдауна. Так, продавцы одежды готовились к весеннему сезону, и закупили много детской обуви и одежды, которые традиционно пользуются большим спросом перед началом весны.

"Мы реально не знаем, что с этим делать... Этот локдаун, наверное, для многих будет крахом", - говорит Уляна Мосюк, владелица магазина одежды.

Добавим, что для родителей закрытие садиков и школ также стало потрясением, и некоторые теперь вынуждены брать на работе отгулы и отпуски, чтобы приглядывать за детьми

Видео: Что происходит на Прикарпатье после введения локдауна