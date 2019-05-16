Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст

Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Автосполучення відкриється до кінця наступного року

Автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити до кінця наступного року. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Наше завдання - до кінця наступного року запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Мешканці Троєщини чекають на це", - сказав Кличко.

За його словами, наступним етапом буде будівництво лінії метро на Троєщину.

Також протягом найближчих двох років у столиці планують завершити будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської гілки метрополітену - "Мостицька" і "Проспект Правди".

Кличко також зазначив, що на Шулявському шляхопроводі будівельні роботи тривають за графіком.

"Роботи зі зведення Шулявського мосту тривають за графіком. Наші плани - до кінця цього року відкрити рух транспорту по новому Шулявському шляхопроводу", - сказав Кличко.