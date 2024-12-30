5 мистических мест, где загадывают желания на Новый год

В мире есть немало мест, которые считаются мистическими и особенными для загадывания желаний. Некоторые из них имеют многовековую историю, другие же стали популярными благодаря уникальным традициям и легендам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти таких местах, которые стоит посетить на Новый год, чтобы загадать желание и почувствовать магию праздничной ночи.

Стоунхендж, Англия

Стоунхендж - одно из самых загадочных мест в мире, окутанное мифами и легендами. Считается, что это место обладает особой энергетикой, которая помогает осуществлять желания. В новогоднюю ночь здесь собираются люди со всего мира, чтобы встретить рассвет и загадать самое сокровенное.

Чтобы желание сбылось, нужно коснуться одного из камней и мысленно представить свой запрос. Даже в зимнее время это место поражает своим величием и атмосферой древности. Говорят, что именно здесь природа и вселенная "слышат" искренние мечты. Кроме загадывания желаний, это прекрасная возможность прикоснуться к истории, которая насчитывает тысячелетия.

Стоунхендж, Англия (фото: Freepik.com)

Храм Мэйдзи, Япония

Храм Мэйдзи - одно из важнейших святынь Японии, где тысячи людей встречают Новый год. Здесь существует традиция первого колокола, когда колокол звучит 108 раз, символически очищая душу от грехов. В этот момент принято загадывать желания, поскольку считается, что колокол открывает путь к духовному обновлению.

Для загадывания желаний люди приносят деревянные таблички "эма" и пишут на них свои мечты. Атмосфера храма наполнена спокойствием, гармонией и надеждой на лучшее. Кроме того, здесь можно полюбоваться уникальной архитектурой храма и почувствовать дух японских традиций. Многие верят, что написанное на "эма" желание обязательно сбудется в новом году.

Храм Мэйдзи, Япония (фото: Википедия)

Гора Монсеррат, Испания

Эта гора считается священной и мистической, ее еще называют "местом, где земля встречается с небом". Каждый год в новогоднюю ночь паломники и туристы приезжают сюда, чтобы загадать желание у монастыря Монсеррат. Легенда гласит, что гора дарит энергию тем, кто искренне верит в исполнение желаний.

Особенно популярно обращаться к статуе Черной Мадонны, которую считают чудотворной. Говорят, что загаданное здесь желание непременно исполнится, если оставить под статуей свечу или записку. Местный пейзаж также захватывает дух и способствует медитации и размышлениям. Гора Монсеррат стала символом веры и надежды для многих поколений.

Гора Монсеррат, Испания (фото: Википедия)

Водопад Игуасу, Бразилия-Аргентина

Водопад Игуасу - одно из величайших природных чудес света, которое захватывает своей красотой и энергией. В новогоднюю ночь здесь особенно много туристов, которые верят, что местная вода обладает целебными и магическими свойствами.

Чтобы загадать желание, нужно стоять у водопада, почувствовать его мощную энергию и проговорить свое желание вслух. Вода символизирует очищение и новое начало, что идеально подходит для загадывания желаний в новогоднюю ночь.

Неповторимая атмосфера шума воды создает ощущение единства с природой. Это место также дарит спокойствие и вдохновение, необходимые для новых достижений в жизни. Туристы часто оставляют здесь маленькие сувениры как знак исполнения своих желаний.

Водопад Игуасу, Бразилия-Аргентина (фото: Википедия)

Замок Нойшванштайн, Германия

Замок Нойшванштайн, что в Баварии, выглядит так, будто сошел со страниц сказки. Это место ассоциируется с магией, романтикой и мечтами, поэтому туристы со всего мира едут сюда загадывать желания.

Легенда гласит, что желание, загаданное во время звона часов в новогоднюю ночь в этом замке, обязательно сбудется. В зимнее время замок покрывается снегом, создавая идеальную сказочную атмосферу. Посетители часто оставляют записки с пожеланиями у главного входа, веря, что стены замка хранят их тайны.

Также это место идеально подходит для созерцания новогодних фейерверков в Баварии. Кроме того, прогулка по окрестностям замка наполняет сердце теплом и верой в чудеса.

Замок Нойшванштайн, Германия (фото: Википедия)