8 советов, как красиво упаковать новогодний подарок

Упаковка подарков это не только элемент праздничной эстетики, но и важный момент в создании магии праздника. Упаковка должна быть не менее оригинальной и красивой, чем сам подарок, ведь она подчеркивает ваши усилия и внимание к деталям.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает 8 советов, которые помогут вам создать идеальную упаковку для новогоднего подарка.

Выбор бумаги и материалов для упаковки

Прежде всего, важно подобрать правильную бумагу для упаковки. Вы можете выбрать классическую яркую новогоднюю бумагу или отдать предпочтение более элегантным вариантам, таким как крафт-бумага.

Если хотите добавить элемент натуральности, используйте тканевые мешочки или даже старые газеты для создания оригинального вида. Такие материалы не только выглядят стильно, но и позволяют экономить, добавляя подарку индивидуальности.

Оригинальные банты и ленты

Банты и ленты - это то, что делает подарок особенно красивым и праздничным. Выбирайте контрастные цвета, подходящие к основной упаковке, или даже комбинируйте несколько разных оттенков для дополнительного эффекта.

Вы можете сделать бант собственноручно, используя различные материалы: шелк, атлас или даже джутовую веревку для более натурального вида. Это придаст вашей упаковке завершенный вид и сделает ее еще более особенной.

Декор из природных материалов

Чтобы подарок выглядел еще более оригинально, используйте природные материалы для декорирования. Например, маленькие шишки, веточки ели или сухие цветы могут стать отличным акцентом на упаковке.

Такие элементы добавят натурального шарма и сделают упаковку еще более экологичной и уютной. Этот декор не только привлечет внимание, но и создаст атмосферу тепла и праздника.

Имитация природных материалов украшаю подарок (фото: Freepik.com)

Использование карточек и этикеток

Не забывайте добавлять к каждому подарку персонализированную карточку или этикетку с пожеланиями. Она может быть простым штрихом или же изящным дополнением к упаковке.

Напишите короткое послание или пожелание счастья на маленьком листке, прикрепленном к банту или ленте. Это будет приятным акцентом, который подчеркнет ваши хорошие намерения и заботу.

Техника "упаковки в коробку"

Не обязательно ограничиваться только бумагой. Можно использовать стильные коробки для подарков, которые не требуют дополнительного оформления.

Выбирайте коробки с интересными принтами или даже упакованные в декоративный материал. Такой способ упаковки может быть более удобным для необычных по форме подарков, при этом добавляя оригинальности.

Использование ткани

Ткань является еще одним отличным материалом для упаковки, особенно когда речь идет о подарках нестандартной формы. Вы можете обернуть подарок в ткань, создав стильный пакетик или мешочек.

Это может быть как обычный льняной мешок, так и ткань с новогодними рисунками, что добавит праздничной атмосферы. Тканевая упаковка выглядит элегантно и создает ощущение тепла и домашнего уюта.

Подарок можно красиво упаковать во множество способов (фото: Freepik.com)

Выбор правильного цвета упаковки

Цвет упаковки может изменить настроение подарка. Традиционно для новогодних праздников используют красный, зеленый, золотой или серебряный цвета, которые ассоциируются с торжественностью и праздничным настроением.

Однако не бойтесь экспериментировать с другими цветами - например, белым или пастельными оттенками для более спокойной атмосферы. Выбор цвета упаковки должен соответствовать настроению праздника и умело сочетаться с другими элементами декора.

Вложение сюрприза

Добавьте к упаковке маленький сюрприз, например, конфету или праздничный магнит, который поднимет настроение. Это может быть также маленькая открытка с пожеланиями или цитата на тему новогодних праздников.

Такой дополнительный штрих сделает ваш подарок более личным и добавит радости получателю еще до того, как он откроет саму коробку. Эти мелочи создают атмосферу праздника и показывают, что вы уделили внимание каждой детали.