Лучшие гадания ко Дню святого Валентина: на суженых, счастливую любовь и брак

Гадание на суженого или суженую

Ложась спать вечером с 13 на 14 число, возьмите два лавровых листа, намочите их святой водой и положите под подушку крест-накрест. Перед тем, как уснуть, скажите: "Святой Валентин, всем влюбленным помогает, сердца соединяет, ангел небесный, пошли мне вещий сон. Покажи, кто мой суженый (суженая), какой он (она)!". Во сне вы должны увидеть свою половинку.

На листе бумаги

Возьмите лист бумаги в клетку и нарисуйте на нем сердце, думая о любимом человеке. Затем посчитайте, сколько целых клеток оказалось внутри сердца.

Если количество парное – любовь у вас сильная и крепкая. Если нечетная и делится на три, ваш партнер не испытывает любви. Если нечетная и делится на пять – плохие новости, ведь у него (нее) есть другая (другой). Если нечетная и не делится ни на три, ни на пять – вы ему (ей) нравитесь, но пока не больше

Фотография и кольцо

Возьмите фотографию любимого человека и кольцо. Продвиньте в кольцо нить, фото поставьте перед собой, думайте о партнере, держа кольцо перед фото.

Если оно вращается по кругу – вы поженитесь. Если качается, как маятник, из стороны в сторону, то ваша судьба, скорее всего, будет связана с другим человеком. Если кольцо неподвижно – точно не ждите скорой свадьбы.

Как нагадать свою судьбу 14 февраля (фото: freepik)

Гадания на спичках

Возьмите две спички, зажгите их и держите в руках друг напротив друга. Думайте о любимом человеке. Если спички не погаснут сами, догорев до конца, задуйте пламя, чтобы не обжечься.

Тогда посмотрите, что будет со спичками: если они прильнули друг к другу – вашим отношениям ничто не угрожает. Если в разные стороны – скорее всего, крепкой любви между вами нет.

С шампанским

Налейте в бокал игристого и понаблюдайте, как "ведут себя" пузыри.

Если их много, значит ваш партнер вас очень любит. Если пузырьки идут со дна ниточкой – их необходимо подсчитать и понять, сколько вокруг вашего любимого человека крутиться девушек (парней).

Если шампанское зашумело и перелилось через край – будьте осторожны, поскольку партнера переполняют страстные чувства и это может окончиться не очень хорошо.

Гадание на яблоке

Загадайте имена мужчин (женщин), возьмите большое яблоко и держа его за черенок, раскручивайте, произнося задуманные имена.

На каком имени яблоко оторвется от черенка, так и зовут вашу вторую половинку.

На таз с водой

Напишите несколько записок с мужскими (женскими) именами. Скрутите их в трубочки и уложите в таз с водой. Начинайте раскачивать таз и посмотрите, какая записка первой прибьется к краю.

Разверните – какое имя в записке, такое и у вашего будущего супруга.

Первая встреча

Утром 14 февраля выйдите из дома и обратите внимание, кто вам встретится первым на вашем пути.

Если это будет мужчина – ждите в ближайшем будущем романтическое знакомство. Если это девушка – к сожалению, никаких серьезных отношений в ближайшее время не будет.

Гадание с окном

В День святого Валентина с утра нужно посмотреть в окно.

Если в этот момент будет проходить несколько человек, то вас ждут мимолетные романы, а также множество знакомств. Если же будет идти один парень, значит вас ждут серьезные отношения. Если девушка – к сожалению, пока вы будете без пары.