Кращі ворожіння до Дня святого Валентина: на суджених, щасливе кохання та шлюб

Ворожіння на судженого чи суджену

Лягаючи спати ввечері з 13 на 14 число, візьміть два лаврові листки, намочіть їх святою водою і покладіть під подушку хрест-навхрест. Перед тим, як заснути, скажіть: "Святий Валентин, всім закоханим допомагає, серця з'єднує, ангел небесний, пішли мені віщий сон. Покажи, хто мій суджений (суджена), який він (вона)!". Уві сні ви маєте побачити свою половинку.

На аркуші паперу

Візьміть аркуш паперу в клітинку і намалюйте на ньому серце, думаючи про кохану людину. Потім порахуйте, скільки цілих клітинок виявилося всередині серця.

Якщо кількість парна - любов у вас сильна і міцна. Якщо непарна і ділиться на три, ваш партнер не відчуває любові. Якщо непарна і ділиться на п'ять - погані новини, адже у нього (неї) є інша (інший). Якщо непарна і не ділиться ні на три, ні, на п'ять - ви йому (їй) подобаєтеся, але поки що не більше

Фотографія та кільце

Візьміть фотографію коханої людини і своє кільце. Просуньте в кільце нитку, фото поставте перед собою, думайте про партнера, тримаючи кільце перед фото.

Якщо воно обертається по колу - ви одружитеся. Якщо гойдається, як маятник, з боку в бік, то ваша доля, швидше за все, буде пов'язана з іншою людиною. Якщо кільце нерухоме - точно не чекайте швидкого весілля.

Як наворожити свою долю 14 лютого (фото: freepik)

Ворожіння на сірниках

Візьміть два сірники, запаліть їх і тримайте в руках один навпроти одного. Думайте про кохану людину. Якщо сірники не згаснуть самі, догорівши до кінця, задуйте полум'я, щоб не обпектися.

Тоді подивіться, що буде з сірниками: якщо вони пригорнулися один до одного - вашим стосункам ніщо не загрожує. Якщо у різні сторони - скоріше всього, міцної любові між вами немає.

Із шампанським

Налийте в келих ігристого і поспостерігайте, як "поводяться" бульбашки.

Якщо їх багато, значить, ваш партнер вас дуже любить. Якщо бульбашки йдуть з дна ниточкою - їх необхідно підрахувати і зрозуміти, скільки навколо вашої коханої людини крутитися дівчат (хлопців).

Якщо шампанське зашуміло і перелилося через край - будьте обережні, оскільки партнера переповнюють пристрасні почуття і це може закінчитися не дуже добре.

Ворожіння на яблуці

Загадайте імена чоловіків (жінок), візьміть велике яблуко і тримаючи її за черенок, розкручуйте, промовляючи задумані імена.

На якому імені яблуко відірветься від черешка, так і зватимуть вашу другу половинку.

На таз із водою

Напишіть кілька записок з чоловічими (жіночими) іменами. Скрутіть їх в трубочки і покладіть в таз з водою. Починайте колихати таз і подивіться, яка записка першою приб'ється до краю.

Розгорніть - яке ім'я в записці, таке і у вашого майбутнього чоловіка чи дружини.

Перша зустріч

Вранці 14 лютого вийдіть з дому і зверніть увагу, хто вам зустрінеться перший на вашому шляху.

Якщо це буде чоловік - чекайте в найближчому майбутньому романтичне знайомство. Якщо це дівчина - на жаль, ніяких серйозних стосунків найближчим часом не буде.

Ворожіння з вікном

У День святого Валентина з ранку потрібно виглянути у вікно.

Якщо в цей момент буде проходити кілька людей, то вас чекають швидкоплинні романи, а також безліч знайомств. Якщо ж буде йти один хлопець, значить - вас чекають серйозні стосунки. Якщо дівчина - на жаль, поки що ви будете без пари.