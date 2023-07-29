Помидоры будут краснеть прямо на глазах! 4 секрета супер урожая томатов

Томаты довольно капризная в выращивании культура, но огородников это не останавливает. Что может быть вкуснее, ароматнее, полезнее помидорчика, только что снятого с куста, в который вы вложили столько силы и денег. Как же получить супер урожай овощей?

О секретах выращивания высокорослых томатов в теплице рассказали на YouTube-канале Наша дача.

Прищепите верхушку

Чтобы ускорить созревание и покраснение томатов, нужно прищепить верхушку куста. Такое действие станет своего рода стрессом для овоща, из-за чего плоды станут быстрее созревать.

Прищипывание производится примерно за 40-45 суток до получения урожая на последней, верхней кисти.

Уберите листья

Первые листья, когда растение молодое, надо убирать осторожно - по несколько листочков снизу. Такая осторожность помогает плодам увеличиться, так как именно из листьев берется энергия на наращивание помидоров.

Когда плоды уже выровнялись, налив им уже не нужен, можно убрать листья к 3-4 кисти (снизу вверх). На плоды начнет попадать больше света и они будут созревать быстрее. На верхнем ярусе листья нужно пока оставить.

Обработка препаратами

Таких препаратов существует целая группа. Они используются специально для стимулирования созревания томатов. Но есть у них недостатки - листья быстро стареют и начинают пропадать.

Препараты содержат этилен, проникающий в плоды и способствующий их быстрому созреванию.

Регулировка поливов

Если на растении плоды уже крупные по всему растению, можно уменьшить полив. Это будет стрессом для растения, и плоды начнут созревать быстрее.

Если же верхние кисти еще не налились достаточно, уменьшать полив пока не нужно.