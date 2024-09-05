Фильм о легендарном Яремчуке выйдет на Netflix: когда смотреть премьеру
Документальная биографическая лента о легендарном исполнителе Назарии Яремчуке, который вышел в прокат 8 августа, теперь появится и на популярной стриминговой платформе.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда этот фильм можно будет посмотреть на Netflix. Соответствующая информация появилась на официальной Instagram -странице компании.
Подробности
Так, в соответствующей публикации отмечается, что уже с 11 сентября лента станет доступна для просмотра, и все желающие, имеющие подписку на платформу, смогут ее просмотреть.
"История первой украинской поп-звезды "Яремчук: Несравненный мир красоты" - 11 сентября на Netflix", - отмечается в посте.
Кадры с фильма
Реакция сети
Украинцы искренне порадовались такой новости и выразили свои слова восторга в комментариях. Вот некоторые из них:
- "Кайф"
- "Супер"
- "А когда уж "Будинок Слово" на Netflix? Очень хочу еще раз взглянуть на этот шедевр!"
- "Топ, я этого ждала, спасибо"
- "Это невероятно! Спасибо вам большое"
- "Совет за тех, кто в Украине, и сможет посмотреть"
- "Ура! Я ждал этого".
Что известно о фильме "Яремчук: Несравненный мир красоты"
Биографическая драма рассказывает историю знаменитого украинского артиста и в деталях знакомит зрителя с его путем становления как певца. Опыт этого музыканта демонстрирует, что песня может повлиять на мировосприятие целого поколения.
Простой карпатский юноша доказывает самому себе, и всем, что украинская мелодия может быть популярной и желанной во всем мире.
Лента была снята по инициативе дочери певца Марии Яремчук. Сначала планировали, что фильм выйдет еще в 2021 - тогда, когда Яремчуку должно было бы исполниться 70. Позже сообщили, что дата релиза переносится.
Семья Назария для создания проекта предоставила личные архивные данные и письма певца, на основе которых был создан фильм. Также там можно увидеть записи концертов и интервью.
Еще в ленте содержатся строки из личного дневника известного украинца, а с помощью искусственного интеллекта авторы создали звучание, получившееся максимально приближенным к настоящему голосу звезды.
Своими воспоминаниями о знаменитости тоже в фильме делятся те, кто лично знал его и работал с ним.