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Фильм о легендарном Яремчуке выйдет на Netflix: когда смотреть премьеру

Четверг 05 сентября 2024 15:30
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Фильм о легендарном Яремчуке выйдет на Netflix: когда смотреть премьеру Фильм о Назарии Яремчуке появится на популярной стриминговой платформе (Фото: instagram.com/netflixua)
Автор: Любовь Блажко

Документальная биографическая лента о легендарном исполнителе Назарии Яремчуке, который вышел в прокат 8 августа, теперь появится и на популярной стриминговой платформе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда этот фильм можно будет посмотреть на Netflix. Соответствующая информация появилась на официальной Instagram -странице компании.

Подробности

Так, в соответствующей публикации отмечается, что уже с 11 сентября лента станет доступна для просмотра, и все желающие, имеющие подписку на платформу, смогут ее просмотреть.

"История первой украинской поп-звезды "Яремчук: Несравненный мир красоты" - 11 сентября на Netflix", - отмечается в посте.

Фильм о легендарном Яремчуке выйдет на Netflix: когда смотреть премьеруФильм о легендарном Яремчуке выйдет на Netflix: когда смотреть премьеруФильм о легендарном Яремчуке выйдет на Netflix: когда смотреть премьеруКадры с фильма

Реакция сети

Украинцы искренне порадовались такой новости и выразили свои слова восторга в комментариях. Вот некоторые из них:

  • "Кайф"
  • "Супер"
  • "А когда уж "Будинок Слово" на Netflix? Очень хочу еще раз взглянуть на этот шедевр!"
  • "Топ, я этого ждала, спасибо"
  • "Это невероятно! Спасибо вам большое"
  • "Совет за тех, кто в Украине, и сможет посмотреть"
  • "Ура! Я ждал этого".

Что известно о фильме "Яремчук: Несравненный мир красоты"

Биографическая драма рассказывает историю знаменитого украинского артиста и в деталях знакомит зрителя с его путем становления как певца. Опыт этого музыканта демонстрирует, что песня может повлиять на мировосприятие целого поколения.

Простой карпатский юноша доказывает самому себе, и всем, что украинская мелодия может быть популярной и желанной во всем мире.

Лента была снята по инициативе дочери певца Марии Яремчук. Сначала планировали, что фильм выйдет еще в 2021 - тогда, когда Яремчуку должно было бы исполниться 70. Позже сообщили, что дата релиза переносится.

Семья Назария для создания проекта предоставила личные архивные данные и письма певца, на основе которых был создан фильм. Также там можно увидеть записи концертов и интервью.

Еще в ленте содержатся строки из личного дневника известного украинца, а с помощью искусственного интеллекта авторы создали звучание, получившееся максимально приближенным к настоящему голосу звезды.

Своими воспоминаниями о знаменитости тоже в фильме делятся те, кто лично знал его и работал с ним.

Также послушайте все хиты Назария Яремчука в современном звучании.

А еще не забудьте посмотреть эти 7 невероятных украинских фильмов.

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