Лучшие домашние антицеллюлитные скрабы от фитнес-эксперта: стоят копейки
Хотя целлюлит и не является болезнью, женщины всего мира продолжают бороться с неровностями кожи, которые чаще всего появляются на бедрах и ягодицах. Оказывается, не нужно сильно тратиться, чтобы сделать кожу более гладкой и упругой, ведь на помощь придут домашние скрабы.
Об этом в Instagram рассказала фитнес-экспертка Ульяна Вернер.
Положительные эффекты от скрабирования:
- кожа выглядит более гладкой и сияющей;
- скраб улучшает кровоснабжение (а это нам и нужно в борьбе с целлюлитом).
"Скрабование кожи не избавляет тебя от целлюлита напрямую. Скраб работает на коже и отшелушивает ее, но не задействует подкожно-жировую клетчатку", - рассказывает Ульяна.
Используйте этот метод раз в неделю и наслаждайтесь гладкой и красивой кожей.
Лучшие рецепты скрабов:
- Сахарный
Смешайте 3 ч. л. сахара и 2 ч. л. растительного масла. Все смешайте и нанесите массирующими движениями на разогретую кожу. Затем смойте теплой водой.
- Банановый
Возьмите 1 банан и 4 ч. л. сахара. Растолките банан вилкой. Все смешайте и нанесите на разогретую кожу массирующими движениями. Затем смойте теплой водой.
- Шоколадный
3 ч. л. растопленного шоколада смешайте с 4. ч. л. сахара и 2 ч. л. растительного масла. Все смешайте и нанесите массирующими движениями на разогретую кожу. Затем смойте.
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