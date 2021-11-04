Дієтолог назвала продукти, які "вирощують" целюліт на ваших стегнах

Боротьба з целюлітом є чи не головною війною XX-XXI століть. Зараз апельсинову кірку вже визнали надуманою хворобою, а целюліт - вторинною статевою ознакою у жінок. У той же час шкіру на стегнах, а іноді і животі дівчата різного віку мріють зробити гладкою, ніжною і шовковистою. Дієтологи кажуть, що для цього потрібен комплексний підхід, і харчування - є дуже важливим пунктом в ньому.

Напої, що містять кофеїн

У цей список, на думку дієтолога, входять кава, а також інші напої, в складі яких є ця речовина.

"Надлишок кофеїну порушує кровопостачання. У підсумку підшкірна клітковина, що і так страждає від порушення мікроциркуляції при прийомі кави, буде посилювати утворення целюліту", - підкреслила експерт.

Цукор і сіль

Надлишок солодкого підсилює синтез інсуліну, що призводить до утворення зайвого жиру в проблемних місцях, що може погіршувати ваш зовнішній вигляд. Крім того цукор пошкоджує стінки судин, через що збільшується набряклість, що робить нерівності на шкірі більш помітними.

Сіль же призводить до набряклості через те, що затримує рідину в організмі.

Фастфуд і напівфабрикати

Такі продукти ведуть не тільки до набору зайвої ваги, але і погіршують стан вашої шкіри.

Алкоголь

Спиртні напої призводять до дисбалансу гормонів естрогену і тестостерону, і як наслідок збільшення проявів целюліту.

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