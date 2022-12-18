Кращі домашні антицелюлітні скраби від фітнес-експерта: коштують копійки

Хоча целюліт і не є хворобою, жінки всього світу продовжують боротися з нерівностями шкіри, які найчастіше з'являються на стегнах і сідницях. Виявляється, не треба сильно витрачатися, щоб зробити шкіру більш гладкою і пружньою, адже на допомогу прийдуть домашні скраби.

Про це в Instagram розповіла фітнес-експертка Уляна Вернер.

Позитивні ефекти від скрабування:

шкіра виглядає більш гладкою і сяючою;

скраб покращує кровопостачання (а це нам і потрібно в боротьбі з целюлітом).

"Скрабування шкіри не позбавляє тебе від целюліту безпосередньо. Скраб працює на шкірі і відлущує її, але не задіює підшкірно-жирову клітковину", - розповідає Уляна.

Використовуйте цей метод раз на тиждень і насолоджуйтеся гладкою і красивою шкірою.

Найкращі рецепти скрабів:

Цукровий

Змішайте 3 ч. л. цукру і 2 ч. л. рослинної олії. Все змішайте і нанесіть масажними рухами на розігріту шкіру. Потім змийте теплою водою.

Банановий

Візьміть 1 банан і 4 ч. л. цукру. Потовчіть банан виделкою. Все змішайте і нанесіть на розігріту шкіру масажними рухами. Потім змийте теплою водою.

Шоколадний

3 ч. л. розтопленого шоколаду змішайте з 4. ч. л. цукру і 2 ч. л. рослинної олії. Все змішайте та нанесіть масажними рухами на розігріту шкіру. Потім змийте.