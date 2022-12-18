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Кращі домашні антицелюлітні скраби від фітнес-експерта: коштують копійки

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Неділя 18 грудня 2022 12:30
Кращі домашні антицелюлітні скраби від фітнес-експерта: коштують копійки Целюліт можна зменшити вдома (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Хоча целюліт і не є хворобою, жінки всього світу продовжують боротися з нерівностями шкіри, які найчастіше з'являються на стегнах і сідницях. Виявляється, не треба сильно витрачатися, щоб зробити шкіру більш гладкою і пружньою, адже на допомогу прийдуть домашні скраби.

Про це в Instagram розповіла фітнес-експертка Уляна Вернер.

Позитивні ефекти від скрабування:

  • шкіра виглядає більш гладкою і сяючою;
  • скраб покращує кровопостачання (а це нам і потрібно в боротьбі з целюлітом).

"Скрабування шкіри не позбавляє тебе від целюліту безпосередньо. Скраб працює на шкірі і відлущує її, але не задіює підшкірно-жирову клітковину", - розповідає Уляна.

Використовуйте цей метод раз на тиждень і насолоджуйтеся гладкою і красивою шкірою.

Найкращі рецепти скрабів:

  • Цукровий

Змішайте 3 ч. л. цукру і 2 ч. л. рослинної олії. Все змішайте і нанесіть масажними рухами на розігріту шкіру. Потім змийте теплою водою.

  • Банановий

Візьміть 1 банан і 4 ч. л. цукру. Потовчіть банан виделкою. Все змішайте і нанесіть на розігріту шкіру масажними рухами. Потім змийте теплою водою.

  • Шоколадний

3 ч. л. розтопленого шоколаду змішайте з 4. ч. л. цукру і 2 ч. л. рослинної олії. Все змішайте та нанесіть масажними рухами на розігріту шкіру. Потім змийте.

Раніше дієтолог також назвала продукти, які "вирощують" целюліт на ваших стегнах.

Крім того ми писали про звичку, яка призводить до появи целюліту.

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