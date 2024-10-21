Природный холодильник, лучше погреба. Что такое бурт и как его сделать на огороде

Что такое бурт и как сделать для хранения овощей

Хранение овощей зимой всегда было вызовом для наших предков, и они использовали разные методы для того, чтобы сохранить свой урожай до весны.

Одним из самых надежных способов есть бурт. Это специальная яма в земле, которая подготовлена для хранения корнеплодов, таких как свекла, картофель, морковь или репа. Этот метод хорошо подходит для больших объемов овощей и обеспечивает идеальные условия для их длительного хранения.

Бурт поддерживает оптимальную температуру и влажность, что позволяет сохранять продукты свежими в течение всего холодного сезона. Ниже рассмотрим детали, как правильно сделать бурт для свеклы и других овощей.

Преимущества бурта для хранения овощей

Бурт имеет несколько важных преимуществ по сравнению с другими методами хранения.

Во-первых, в нем поддерживается естественная температура, идеально подходящая для хранения овощей - около +2-4 °C. Это позволяет овощам не замерзать и не портиться.

Во-вторых, бурт обеспечивает хорошую вентиляцию, что предотвращает накопление влаги и развитие гнили. Корнеплоды в бурте защищены от света, что препятствует их прорастанию.

Еще одним преимуществом является отсутствие необходимости в сложной технической инфраструктуре - это просто яма, которую можно сделать самостоятельно на огороде. Бурт также защищает овощи от грызунов и других вредителей, если соблюдать определенные правила.

Как выглядит бурт в поле снаружи

Как правильно сделать бурт

Чтобы создать бурт, нужно выбрать подходящее место на огороде или приусадебном участке. Желательно, чтобы это было приподнятое место с хорошим дренажом, где не задерживается вода.

Глубина бурта обычно составляет от 30 до 70 см в зависимости от климата региона. Дно бурта лучше устилать слоем сухой соломы или листьев, чтобы защитить корнеплоды от влаги.

Овощи укладываются рядами, а между ними оставляют небольшие промежутки для циркуляции воздуха. Каждый ряд пересыпают слоем песка или торфа, чтобы предотвратить гниение. Снаружи бурт покрывают соломой и землей для дополнительной защиты от холода.

Как сделать бурт (иллюстрации)

Как ухаживать за буртом зимой

В течение зимы нужно периодически проверять состояние овощей в бурте. Важно следить, чтобы они не начинали гнить или портиться от влаги. Если выявляются испорченные плоды, их следует немедленно удалить, чтобы предотвратить распространение болезней на другие овощи.

Для обеспечения хорошей вентиляции бурт нельзя закрывать полностью - нужно оставлять небольшие отверстия для доступа воздуха. Когда начинаются сильные морозы, бурт можно дополнительно утеплить снегом, чтобы обеспечить овощам еще лучшую защиту от холода.