Природний холодильник, кращий за льох. Що таке бурт і як його зробити на городі

Що таке бурт та як його зробити для зберігання овочів

Зберігання овочів взимку завжди було викликом для наших предків, і вони використовували різні методи для того, щоб зберегти свій урожай до весни.

Одним із найнадійніших способів є бурт. Це спеціальна яма в землі, яка підготовлена для зберігання коренеплодів, таких як буряк, картопля, морква, або ріпа. Цей метод добре підходить для великих обсягів овочів і забезпечує ідеальні умови для їх тривалого зберігання.

Бурт підтримує оптимальну температуру та вологість, що дозволяє зберігати продукти свіжими протягом усього холодного сезону. Нижче розглянемо деталі, як правильно зробити бурт для буряків та інших овочів.

Переваги бурта для зберігання овочів

Бурт має кілька важливих переваг у порівнянні з іншими методами зберігання.

По-перше, в ньому підтримується природна температура, яка ідеально підходить для зберігання овочів - близько +2-4 °C. Це дозволяє овочам не замерзати і не псуватися.

По-друге, бурт забезпечує хорошу вентиляцію, що запобігає накопиченню вологи та розвитку гнилі. Коренеплоди в бурті захищені від світла, що перешкоджає їх проростанню.

Ще однією перевагою є відсутність необхідності в складній технічній інфраструктурі - це просто яма, яку можна зробити самостійно на городі. Бурт також захищає овочі від гризунів і інших шкідників, якщо дотримуватися певних правил.

Як виглядає бурт в полі зовні

Як правильно зробити бурт

Щоб створити бурт, потрібно вибрати слушне місце на городі або присадибній ділянці. Бажано, щоб це було піднесене місце з хорошим дренажем, де не затримується вода.

Глибина бурта зазвичай становить від 30 до 70 см, залежно від клімату регіону. Дно бурта краще вистилати шаром сухої соломи або листя, щоб захистити коренеплоди від вологи.

Овочі укладаються рядами, а між ними залишають невеликі проміжки для циркуляції повітря. Кожен ряд пересипають шаром піску або торфу, щоб запобігти гниттю. Зовні бурт покривають соломою та землею для додаткового захисту від холоду.

Як зробити бурт (ілюстрації)

Як доглядати за буртом взимку

Протягом зими потрібно періодично перевіряти стан овочів у бурті. Важливо слідкувати, щоб вони не починали гнити або псуватися від вологи. Якщо виявляються зіпсовані плоди, їх слід негайно видалити, щоб запобігти поширенню хвороб на інші овочі.

Для забезпечення гарної вентиляції бурт не можна закривати повністю - потрібно залишати невеликі отвори для доступу повітря. Коли починаються сильні морози, бурт можна додатково утеплити снігом, щоб забезпечити овочам ще кращий захист від холоду.