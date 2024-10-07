Мало винограда собрали? Выяснено, что нужно делать, чтобы резко повысить урожай

Виноградарство - это искусство, требующее не только знаний, но и опыта, постоянного анализа и экспериментов. Какие факторы могут повлиять на понижение урожайности и что можно сделать для улучшения ситуации?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в чем состоят причины плохого урожая винограда и как это исправить.

Проблемы с опылением и их решение

Одной из ключевых причин плохого урожая винограда является недостаточное опыление. Даже при благоприятных погодных условиях и правильном уходе цветы могут не завязываться, а соцветия могут осыпаться.

Это связано с биологической несовместимостью пыльцы с цветками данного сорта. В таком случае важно выбирать сорта, совместимые между собой, чтобы обеспечить качественное опыление.

Некоторые сорта винограда нуждаются в перекрестном опылении или даже искусственном опылении для формирования ягод. Для надежного получения урожая следует выбирать сорта, которые способны опыляться даже при неблагоприятных условиях.

Как правильно выбирать и размещать сорта

Для повышения урожайности важно грамотно выбирать сорта винограда в зависимости от условий выращивания. Сорта, чувствительные к условиям прорастания, лучше сажать на теплой, плодородной почве с достаточным запасом влаги.

Кроме того, рекомендуется размещать сорта с функционально женскими цветками по схеме 2+1 (два сорта с женскими цветками на один двухполый), чтобы обеспечить успешное опыление.

Важно учитывать синхронность цветения сортов, что напрямую влияет на завязывание ягод и формирование урожая (фото: Pexels.com)

Создание благоприятных условий для роста виноградных кустов

Для того чтобы виноград давал хороший урожай, необходимо создать благоприятные условия для роста и развития кустов. Это включает мелиорацию почвы, систематическое внесение сбалансированных удобрений, регулярное орошение и правильное распределение площади питания кустов.

Формирование куста, оптимальное для конкретного сорта, и своевременный уход также играют немаловажную роль в повышении урожайности. Неправильное формирование, нехватка питательных веществ или воды - все это может отрицательно сказаться на качестве и количестве урожая.

Особенности строения цветков и влияние на урожай

Многие сорта винограда имеют двуполые цветки и способны к самоопылению. Однако есть сорта, у которых цветки склонны к осыпанию или образованию мелких ягод.

Эти особенности строения цветков влияют на конечный урожай, делая его менее качественным и снижая массу гроздей. Важно понимать, какие сорта нуждаются в дополнительном вмешательстве для качественного опыления.

Использование подвоев, соответствующих привитым сортам, также является важным фактором, поскольку несовместимость между подвой и привой может мешать нормальному формированию цветков.

Некоторые сорта винограда нужно искусственно опылять (фото: Pexels.com)

Искусственное опыление и подбор опылителей

Для сортов, которые слабо опыляются самостоятельно, рекомендуется использовать искусственное опыление. Особенно это актуально для новых гибридных форм, для которых еще не подобраны оптимальные опылители.

В условиях любительских посадок, где ассортимент определяется предпочтениями владельца, могут возникать проблемы с опылением. Важно подбирать сорта таким образом, чтобы среди них были биологически совместимые опылители.

Если при переносе сорта с одного участка на другой качество опыления ухудшилось, это может быть связано с отсутствием на новом месте соответствующего опылителя.