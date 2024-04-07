Из актрисы в продюсера: Риз Уизерспун работает над собственным фильмом. Что известно
Риз Уизерспун решила дать второе дыхание фильму "Блондинка в законе", в котором сама когда-то сыграла главную роль.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Variety.
Риз Уизерспун вернет "Блондинку в законе" на экраны
Известная актриса стала исполнительной продюсершей проекта – она сыграла главную роль в двух фильмах франшизы. А вот производством сериала будет заниматься Amazon MGM Studios. Над сюжетом работают сценаристы известной картины "Сплетница", и это уже хороший знак.
Ранее сообщалось, что Amazon планирует производить новые проекты на основе уже существующих, то есть тех, которые являются их интеллектуальной собственностью после приобретения MGM в 2022 году. "Блондинка в законе" есть один из таких проектов.
Фото из фильма "Блондинка в законе"
Напомним, что "Блондинка в законе" - это американская комедия, которая была снята по одноименному роману Аманды Браун. Лента рассказывает о девушке по имени Эль Вудс, которая увлечена модой и пытается вернуть своего бывшего парня, с помощью степени доктора права в Гарвардской юридической школе.
Впервые этот яркий фильм с Риз Уизерспун в главной роли вышел в кинотеатрах в 2001 году. Он имел успех в прокате, собрав более 140 миллионов долларов по всему миру.
В 2020 году стало известно, что продолжается работа над третьим фильмом об Эль Вудсе, а Риз Уизерспун должна была вернуться к главной роли. Впрочем, точная дата выхода "Блондинки в законе 3" пока не известна, а теперь еще и произошла перестановка ролей.
Фото из фильма "Блондинка в законе"
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