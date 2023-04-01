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Крашанки, писанки, крапанки и дряпанки. Смотрите, как украинцы издавна украшают яйца на Пасху

Новина українською →
Суббота 01 апреля 2023 13:52
Крашанки, писанки, крапанки и дряпанки. Смотрите, как украинцы издавна украшают яйца на Пасху Как делали пасхальные яйца наши предки (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Яйца символизируют начало жизни, поэтому их и украшают на праздник воскресения Господня. Издавна украинцы на Пасху готовили 4 разновидности яиц. Кроме привычных для нас писанок и крашанок, были еще крапанки и дряпанки. В узорах вкладывали символическое значение, важен был даже цвет декора.

О том, как изготовляли пасхальные яйца, рассказываем в материале ниже.

Писанки

На писанках принято изображать различные символы. Самым важным было солнце. Писанка с солнечными мотивами защищала от несчастья, недугов. Часто на писанках рисовали бесконечник в виде волны, кривульки. Пчеловоды такую писанку помещали под улей, чтобы роились пчелы.

Ромб на писанке символизирует плодородие, квадрат - поле. Листок дуба - силу, власть. Вишневый лист - это девичья красота. Писанки с цветочными узорами дарили молодым женщинам, у которых не было детей, чтобы в дом пришла радость материнства.

Писанки изготовляли в последнюю неделю перед Пасхой. Их дарили родственникам или близким на праздник. По традиции писанки были сырыми, их не потребляли. В святое воскресенье ели пасхальные яйца.

Крашанки, писанки, крапанки и дряпанки. Смотрите, как украинцы издавна украшают яйца на ПасхуВот так выглядят писанки (фото/Instagram/sverlyk)

Крашанки

Крашанки в отличие от писанок, не имеют узоров. Их окрашивают в Чистый четверг. В древности краски изготовляли из коры и плодов деревьев, трав и цветов. Каждый цвет имел свое значение:

  • красный - любовь и радость;
  • зеленый - возрождение жизни, пробуждение природы;
  • желтый - жизнь и тепло;
  • синий - небо, вода, воздух;
  • черный и коричневый - земля;
  • белый - чистота и непорочность.

Традиционно на праздник семья изготовляла от 12 до 60 крашанок. Часто они были элементом детских игр на праздник.

Крашанки, писанки, крапанки и дряпанки. Смотрите, как украинцы издавна украшают яйца на ПасхуКаждый цвет крашанок имеет свое значение (скриншот сайта hitfm.ua)

Дряпанки

Дряпанки тоже украшались символическим узором. Технология изготовления интересна тем, что дряпанку можно сделать без писачка. Для ее изготовления выбирают яйцо темного цвета и окрашивают темным красителем.

Карандашом наносят орнамент, тогда острой иглой, шилом или гвоздем процарапывают нарисованный орнамент. Для узоров выбирают растительные мотивы и геометрические фигуры.

Крашанки, писанки, крапанки и дряпанки. Смотрите, как украинцы издавна украшают яйца на ПасхуСовременные царапинки (скриншот Instagram/decor.handmade.ukraine)

Крапанки

Для крапанок яйцо сначала окрашивают в самый светлый цвет, затем капают на него несколько капель воска. Затем погружают в более темную краску и снова капают воском, но уже в других местах.

Тогда снова погружают в краситель, каждый раз он должен быть темнее - это и будет общий фон, на котором проступят разноцветные капли.

После этого яйцо кладут в не очень горячую духовку или печь. Так воск размякнет, его осторожно вытирают мягкой тканью. Можно также поднести яйцо к пламени свечи на несколько секунд, а затем растопленный век вытереть бумажным полотенцем.

Крашанки, писанки, крапанки и дряпанки. Смотрите, как украинцы издавна украшают яйца на ПасхуТак выглядят крапанки (скриншот Instagram/smak_buket_bc)

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