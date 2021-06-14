Красуні від 40 до 67: в Україні обрали дорослу місіс

В Україні пройшов конкурс краси для жінок, яким за 40 - Місіс Україна 40+. За титул змагалися жінки від 40 до 67 років. Переможниця поїде на світовий такий конкурс.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

У конкурсі хотіли брати участь близько 300 жінок. При цьому організатори обрали 25 претенденток. Серед конкурсанток були жінки різних параметрів, зросту і професій.

Хтось із них виготовляє прикраси, хтось займається манікюром. Є також стоматологи і домогосподарки.

"На пенсії можна займатися всім", - розповіла 63-річна учасниця конкурсу краси.

Жінки зізналися, що їхні чоловіки добре сприйняли новину про те, що вони братимуть участь в конкурсі краси для дорослих жінок.

"Мій мене сам відправив, каже:"йди, якщо не зробила це в 20 років, зроби в 40", - зізналася українка.

На відміну від конкурсу Міс Україна, де беруть участь дівчата до 25 років, тут оцінюють не красу. У цьому конкурсі оцінюють індивідуальність і харизму.

Крім того, конкурсу в купальниках немає, хоча деякі конкурсантки цьому не раді і кажуть, що готові дефілювати в бікіні. На подіум вони виходили в довгих сукнях під класичну музику.

Переможницею в цьому році стала 43-річна киянка Галина Августін. Жінка домогосподарка і виховує двох синів 18 і 16 років. У вільний час вона займається спортивними бальними танцями.

Тепер вона представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі. Правда поки не відомо, де він буде проходити.

В Україні пройшов конкурс краси для жінок за 40 (відео: YouTube)