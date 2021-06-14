Красуні від 40 до 67: в Україні обрали дорослу місіс
В Україні пройшов конкурс краси для жінок, яким за 40 - Місіс Україна 40+. За титул змагалися жінки від 40 до 67 років. Переможниця поїде на світовий такий конкурс.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У конкурсі хотіли брати участь близько 300 жінок. При цьому організатори обрали 25 претенденток. Серед конкурсанток були жінки різних параметрів, зросту і професій.
Хтось із них виготовляє прикраси, хтось займається манікюром. Є також стоматологи і домогосподарки.
"На пенсії можна займатися всім", - розповіла 63-річна учасниця конкурсу краси.
Жінки зізналися, що їхні чоловіки добре сприйняли новину про те, що вони братимуть участь в конкурсі краси для дорослих жінок.
"Мій мене сам відправив, каже:"йди, якщо не зробила це в 20 років, зроби в 40", - зізналася українка.
На відміну від конкурсу Міс Україна, де беруть участь дівчата до 25 років, тут оцінюють не красу. У цьому конкурсі оцінюють індивідуальність і харизму.
Крім того, конкурсу в купальниках немає, хоча деякі конкурсантки цьому не раді і кажуть, що готові дефілювати в бікіні. На подіум вони виходили в довгих сукнях під класичну музику.
Переможницею в цьому році стала 43-річна киянка Галина Августін. Жінка домогосподарка і виховує двох синів 18 і 16 років. У вільний час вона займається спортивними бальними танцями.
Тепер вона представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі. Правда поки не відомо, де він буде проходити.
В Україні пройшов конкурс краси для жінок за 40 (відео: YouTube)
Нагадаємо, престижний титул Mrs. Ukraine International (Місіс Україна) завоювала психолог і багатодітна мама з Дніпра Тетяна Рівна.
Ми також писали про те, що українка Єлизавета Ястремська висловилася про поразку на конкурсі Міс Всесвіт 2021.