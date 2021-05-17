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Міс Всесвіт 2021: Українка висловилася про поразку на конкурсі

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США, Понеділок 17 травня 2021 23:32
Міс Всесвіт 2021: Українка висловилася про поразку на конкурсі Фото: "Міс Україна" Єлизавета Ястремська (instagram.com/__lizaelza__)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 16 травня, в Маямі пройшов конкурс "Міс Всесвіт 2021", в якому перемогла дівчина з Мексики - Андреа Меза. Представниця України Єлизавета Ястремська не увійшла в Топ-21 і прокоментувала свою поразку.

Про свої емоції після конкурсу вона написала в Instagram.

"Участь у конкурсі "Міс Всесвіт" назавжди залишиться в моїй пам'яті, як одна з найяскравіших подій у моєму житті. Я безмежно вдячна Богу за можливість представити свою улюблену країну на найбільшому конкурсі у світі. Це неоціненний досвід", - написала дівчина.

Міс Всесвіт 2021: Українка висловилася про поразку на конкурсі

"Міс Україна" Єлизавета Ястремська (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Вона привітала переможницю Андреа Меза, а також інших дівчат, які отримали призові місця. Також вона сказала, що дуже вдячна за неймовірну підтримку всім тим, хто вболівав за неї.

"Мої нові перемоги попереду. Найважливіша перемога для мене - бути визнаною тобою, Україно", - додала Єлизавета.

В інтерв'ю ТСН українка зізналася, що деякі дівчата ридали після конкурсу, особливо "Міс Південна Африка". При цьому її заспокоювали інші учасниці конкурсу.

"Я не плакала, але я перші пів години не могла повірити в це. Мені стало темно в очах", - зізналася "Міс Україна".

За словами Єлизавети, найважче було витримати майже цілодобові тренування і 4 години сну на добу. У залі її підтримувала рідна сестра, яка живе в Маямі.

"Вона мені теж скидала фотографії, ноги в крові, і вона дуже втомлювалася, але годували, начебто, добре", - розповіла журналістам сестра Єлизавети.

Єлизавета Ястремська прокоментувала поразку на "Міс Всесвіт 2021" (відео: YouTube)

Нагадаємо, Єлизавета Ястремська покрасувалася в напівпрозорій білизні перед культовим фотографом.

Ми також писали про те, що у Єлизавети Ястремської були проблеми з отриманням візи в США.

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