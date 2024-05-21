Кличко рассказал, как менялся Киев за 10 лет его мэрства

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео, в котором вспоминает, как 10 лет тому назад пришел на должность мэра Киева. Также он приводит примеры того, как в это время менялась столица.

"10 лет… Много это или мало? Что ты планировал, что успел сделать, а что пока не удалось? Был ли я в самые критические моменты для страны нацелен на какую-то должность? – Нет… Полностью ли потом понимал те вызовы, которые получил, и которые придется преодолевать в должности мэра столицы? – Не совсем… Но нужно было работать. Изменять город, который после власти януковичей и Революции Достоинства мы получили практически с нулевым бюджетом и огромным внешним долгом", - отметил Кличко.

Целью преобразований было сделать Киев европейской столицей, подчеркнул Кличко.

"Мы делали Киев красивее и комфортнее. Делали европейской столицей. Днем и ночью. В мирное время. В ковид. Защищали и обеспечивали жизнедеятельность столицы военного времени. Сегодня некоторые события выглядят так, будто происходили не с тобой… Но это наша современная история, жизнь и трансформации нашего города. Который мы с вами любим. Меняем вместе. История сердца страны, которая выстоит и победит", - подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко стал мэром Киева в мае 2014 года, набрав на выборах 56,7% голосов. На следующих выборах мэра Киева, в октябре 2020 года, за Кличко также проголосовали более 50% киевлян.