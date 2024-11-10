Красота гор и комфорт: где отдохнуть и что посмотреть в Микуличине

Как добираться

В этом направлении есть несколько поездов как из Киева, так и из Львова, которые курсируют в Ивано-Франковск, Яремче или станцию Татаров. На каждой из этих станций есть небольшие автобусы и рейсовые автобусы, которые отвезут вас в Микуличин.

Из Львова есть электричка, которая курсирует через станцию Микуличин, но из-за ремонта пути она временно не ездит.

Конечно, добраться можно и по машине, чтобы успеть полюбоваться красивыми видами и проехать по серпантинам дорог, которые со всех сторон закрыты горами и реками.

Где остановиться

Мы провели 4 незабываемых дня в коттеджном городке Mandra Marion, который расположен на высоте 900 метров среди величественных карпатских хребтов. Это новый коттеджный городок из 20 отдельных уютных домов, расположенный прямо посреди смешанного леса.

Поднимаясь по крутой горной дороге к комплексу вы легко можете встретить зайцев, лис или даже косулю - как было это с нами. Когда мы поднимались наверх - дорогу гордо переходила лесная карпатская косуля.

Комплекс Mandra Morion (фото: Вальдемар Горлушко)

Стоит отметить, что осенние Карпаты – это особое эстетическое удовольствие от невероятных цветов, свежести и утренних туманов. Среди такой первозданной природы вы получите гарантированно приятный сюрприз в виде окон в пол, которые дают возможность прямо с постели наслаждаться величием Карпат, а при желании - встречать рассветы.

Кстати, ни один рассвет и осенний день, который мы провели в этом городе, не походил на предыдущий - ни по цвету, ни по настроению.

Бонусом идут хрустящие белоснежные полотенца, современная система климат-контроля и невероятно вкусный завтрак. Есть возможность посетить карпатские чаны с гидромассажем, прогуляться по лесу, посетить настоящие гуцульские качели, сделать барбекю или шашлык прямо у дома.

Летом здесь работает бассейн, а еще есть игровая комната в виде купола, где можно поиграть на Playstation или сыграть в шахматы.

Рассветы в Микуличине просто невероятны (фото: РБК-Украина)

Кроме этого комплекса в Микуличине строится еще два, которые совсем скоро будут готовы принять гостей. Agate Resort & Spa - это коттеджный городок, расположенный в с. Микуличин, рядом с лесом.

На территории размещено 37 строящихся коттеджей в несколько этапов. Коттеджный городок включает в себя: паркинг, SPA, ресторан, круглосуточное обслуживание. Открытие запланировано на февраль 2025 года.

Malahit Resort & Spa – комплекс находится в 15 минутах от центра села Микуличин на живописной местности с горным рельефом. Общая площадь 4.5 га и комплекс строится в 3 очереди.

Строит комплексы MBA Development, а управлять гостиничными комплексами (Agate Resort & Spa и Malahit Resort) будет также международная управляющая компания Ribas Hotels Group.

Зимой в Микуличине откроется еще один комфортный комплекс в лесу (фото: Вальдемар Горлушко)

Что посмотреть в Микуличине

Если вы соскучитесь по шуму и толпе туристов - то за 20 минут можно доехать до Буковеля, где есть развлечения на любой возраст и на любой вкус. Однако изюминка Микуличина в том, что там тихо, спокойно и комфортно.

В городе есть несколько рыбных ферм, где можно самостоятельно поймать форель удочкой и ее сразу вам пожарят на обед.

Есть экскурсии на вершины, которые находятся вокруг города. Можно арендовать джип на компанию и уехать с гидом на любую гору. Затем заехать на горную долину к сыроварам и спуститься по экстремальной дороге.

Также есть конные прогулки по селу, прокат квадроциклов, полеты на параплане, пейнтбол, страйкбол и лазертаг, несколько троллейных развлечений на горных долинах, в хорошую погоду - рафтинг. А если вы хотите побыть в одиночестве - можно арендовать велосипед и просто прокатиться по местности.

Невероятные виды в Микуличине (фото: РБК-Украина)

Вершины в Микуличине: гора Ягодная, гора Рокита, гора Костел – стоит посетить все три.

В самом городке есть старинный храм – Церковь Пресвятой Троицы, построенный в 1868 году. А еще в центре города есть интересный музей – обычаев символики Гуцульщины.

Недалеко от Микуличина есть несколько удивительных водопадов - Женецкий Гук, Наринецкий и Капливец. И обязательно нужно посетить Чемеговский каньон.

Чемеговский каньон (фото: РБК-Украина)