Краса гір та комфорт: де відпочити та що подивитися у Микуличині

Як добиратися

У цьому напрямку є декілька потягів як з Києва, так і зі Львова, які курсують до Івано-Франківська, Яремче або станції Татарів. На кожній з цих станцій є невеличкі буси та рейсові автобуси, які відвезуть вас до Микуличина.

Зі Львову є електричка, яка курсує через станцію Микуличин, але через ремонт колії, вона тимчасово не їздить.

Звісно, добратися можна й машиною, щоб встигнути помилуватися гарними краєвидами та проїхати по серпантинам доріг, які зі всіх сторін закриті горами та річками.

Де зупинитися

Ми провели 4 незабутні дні у котеджному містечку Mandra Marion, яке розташовано на висоті 900 метрів серед величних карпатських хребтів. Це нове котеджне містечко з 20 окремих затишних будинків, розташоване прямо посеред змішаного лісу.

Піднімаючись крутою гірською дорогою до комплексу ви легко можете зустріти зайців, лисів або навіть косулю - як було це з нами. Коли ми рухалися наверх - дорогу гордо переходила лісова карпатська косуля.

Комплекс Mandra Morion (фото: Вальдемар Горлушко)

Варто зазначити, що осінні Карпати - це особливе естетичне задоволення від неймовірних кольорів, свіжості та ранкових туманів. Серед такої первозданної природи ви отримаєте гарантовано приємний сюрприз у вигляді вікон до підлоги, які дають можливість прямісінько з ліжка насолоджуватися величчю Карпат, а за бажання - зустрічати світанки.

До речі, жодний світанок та осінній день, який ми провели у цьому місті, не був схожий на попередній - ні за кольорами, ні за настроєм.

Бонусом йдуть хрусткі білосніжні рушники, сучасна система клімат-контролю та неймовірно смачні сніданок. Є можливість відвідати карпатські чани з гідромасажем, прогулятися лісом, відвідати справжню гуцульську гойдалку, зробити барбекю чи шашлик прямо біля будинку.

Влітку тут працює басейн, а ще є ігрова кімната у вигляді купола, де можна пограти на Playstation, або зіграти в шахи.

Світанки у Микуличині просто неймовірні (фото: РБК-Україна)

Крім цього комплексу у Микуличині будується ще два, які зовсім скоро будуть готові прийняти гостей. Agate Resort & Spa - це котеджне містечко, розташоване в с. Микуличин, поруч із лісом.

На території розміщено 37 котеджів, що будуються у декілька етапів. Котеджне містечко включає: паркінг, SPA, ресторан, цілодобове обслуговування. Відкриття заплановано на лютий 2025 року.

Malahit Resort & Spa - комплекс знаходиться за 15 хвилин від центру села Микуличин на мальовничій місцевості з гірським рельєфом. Загальна площа 4.5 га й комплекс будується в 3 черги.

Будує комплекси MBA Development, а керувати готельними комплексами (Agate Resort & Spa та Malahit Resort) буде також міжнародна керівна компанія Ribas Hotels Group.

Взимку у Микуличині відкриється ще один комфортний комплекс у лісі (фото: Вальдемар Горлушко)

Що подивитися у Микуличині

Якщо ви скучите за галасом та натовпом туристів - то за 20 хвилин можна доїхати до Буковелю, де є розваги на будь-який вік та на будь-який смак. Однак родзинка Микуличина саме у тому, що там тихо, спокійно та комфортно.

У містечку є декілька рибних ферм, де можна самостійно зловити форель вудочкою і її одразу вам посмажать на обід.

Є екскурсії на вершини, які знаходяться навколо містечка. Можна орендувати джип на компанію та поїхати з гідом на будь-яку гору. Потім заїхати на полонину до сироварів та спуститися екстремальною дорогою.

Також є кінні прогулянки селом, прокат квадроциклів, польоти на параплані, пейнтбол, страйкбол та лазертаг, декілька тролейних розваг на полонинах, у гарну погоду - рафтинг. А якщо ви хочете побути на самоті - можна орендувати велосипед та просто покататися по місцевості.

Неймовірні краєвиди у Микуличині (фото: РБК-Україна)

Вершини у Микуличині: гора Ягідна, гора Рокита, гора Костел - варто відвідати усі три.

У самому містечку є старовинний храм - Церква Пресвятої Трійці, збудований у 1868 році. А ще в центрі містечка є цікавий музей - звичаїв символіки Гуцульщини.

Недалеко від Микуличина є декілька дивовижних водоспадів - Женецький Гук, Нарінецький та Капливець. І обов'язково потрібно завітати до Чемегівського каньйону.

Чемегівській каньйон (фото: РБК-Україна)