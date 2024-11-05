4 самых бюджетных города Европы для осеннего путешествия в 2024 году
Ноябрь - хорошее время, чтобы посетить красивый европейский город, когда там нет толп туристов. Какие города в Европе предлагают самые низкие цены на отдых и еду?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 4 красивых городах Европы, где цены вас не испугают, а приятно поразят.
Порту
Порту - живописный город на севере Португалии, который очаровывает своим колоритом, атмосферой портового города и уютными уличными кафе. Город известен своими винными традициями, в частности, портвейном, который впервые был изготовлен именно здесь.
Улицы Порта полны морского воздуха, аромата портвейна и криков чаек, создавая неповторимую атмосферу. Прогулка по историческому центру позволит почувствовать португальский менталитет и культуру, а также увидеть архитектурные жемчужины, такие как Дворец биржи и города Луиша I.
Для туристов Порту является доступным выбором, особенно в осенний период. Наслаждайтесь прогулками по набережным и узким улочкам старого города, которые являются бесплатными и имеют своеобразное очарование.
Основные цены:
- Размещение в хостеле: от 19 евро за ночь
- Размещение в недорогом отеле: от 35 евро за ночь
- Проезд в общественном транспорте: 1,5 евро за разовый билет
- Бутылка вина: 4 евро
- Кофе: эспрессо - 1,1 евро, капучино - 1,6 евро
Церковь душ Кармелиташ и ду Карму в Порту (фото: Википедия)
Братислава
Старинный и самобытный город на берегу Дуная, Братислава объединяет архитектуру барокко, классицизма и готики, а уютные улочки Старого города придают ему особый шарм.
Прогулка по его историческим улицам и по площади с фонтаном Роланда подарит туристам уникальные впечатления. Здесь можно увидеть статую рыцаря Роланда, защитника города, а также насладиться неспешными прогулками по узким улицам с кафе и галереями.
Братиславский замок, возвышающийся на склонах Карпат, открывает панорамный вид на город и Дунай, особенно красивый в осенние месяцы. Этот город также является удобной точкой отправления для экскурсий в Вену и Будапешт, до которых можно добраться менее чем через час.
Основные цены:
- Размещение в хостеле: от 17 евро за ночь
- Размещение в недорогом отеле: от 33 евро за ночь
- Проезд в общественном транспорте: 1 евро за разовый билет
- Бутылка вина: 6 евро
- Кофе: эспрессо - 1,9 евро, капучино - 2,7 евро
Братиславский град ночью (фото: Википедия)
Рига
Рига, столица Латвии, привлекает туристов не только по доступным ценам, но и своей архитектурой в стиле модерн и прекрасными парками. Старый город Риги, который входит в наследие ЮНЕСКО, погружает в атмосферу уютных кафе и маленьких лавочек на фоне старинных построек.
В городе есть множество бесплатных развлечений, в том числе музеи и художественные галереи. Рига также известна своим этнографическим музеем, где представлено более ста зданий, отражающих традиционную культуру Латвии.
Туристы могут посетить живописные смотровые площадки, с которых открываются виды на исторические районы и реку.
Основные цены:
- Размещение в хостеле: от 19 евро за ночь
- Размещение в недорогом отеле: от 30 евро за ночь
- Проезд в общественном транспорте: 1,5 евро за разовый билет
- Бутылка вина: 7 евро
- Кофе: эспрессо - 2,1 евро, капучино - 3 евро
Площадь Ливов в Риге (фото: Википедия)
Прага
Прага, столица Чехии, продолжает очаровывать путешественников своими готическими замками, уютными улочками и старинной архитектурой. Осенью город особенно красив: на фоне оранжевых листьев можно увидеть древний Пражский Град и знаменитый Карлов мост.
Чешская кухня и местное пиво, сваренное по старинным рецептам, также придадут нотку уникальности путешествия. Туристы могут насладиться бюджетными обедами, а также бесплатными экскурсиями по городу, включая посещение Ботанического сада и Стены Джона Леннона.
Основные цены:
- Размещение в хостеле: от 26 евро за ночь
- Размещение в недорогом отеле: от 23 до 34 евро за ночь
- Проезд в общественном транспорте: 1,2 евро за разовый билет
- Бутылка вина: 5,6 евро
- Кофе: эспрессо - 2 евро, капучино - 2,8 евро
Прага (фото: Википедия)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Finance.ua и Tripadvisor.com.