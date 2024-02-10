Свидетели истории. Топ-10 лучших замков, которые стоит увидеть в Украине

Украинские замки преимущественно сохранились в виде руин, но некоторые твердыни еще столетия будут удивлять наших потомков. Какие 10 крепостей стоит увидеть в первую очередь – в колонке Романа Маленкова.

Замки – одни из самых интересных объектов, которые оставила Украине бурная история. Большинство украинских замков находятся в состоянии руины, но есть и такие, которые и сейчас выглядят великолепно и привлекают тысячи туристов.

Какие замки стоит посмотреть в первую очередь и какую интересную историю они могут рассказать, в колонке для РБК-Украина рассказывает известный исследователь, краевед, путешественник и автор проекта "Украина Инкогнита" Роман Маленков.

Стены и башни, которые веками защищали украинцев от врагов, сейчас выполняют функции музеев. В общей сложности их более сотни, но таких, которые соответствуют представлению большинства о замке, осталось немного – остальные в состоянии руины.

Одни упали в бурных военных баталиях, других не пожалели человек и время. Сколько фундаментов сельских домов на Подолье сложено из бута из величественных крепостей. Сколько дорог вымощено и заборов возведено. Некоторые замки настолько разрушены, что без реконструированного изображения трудно угадать, какими они были прежде.

Но есть в Украине и такие замки и крепости, которыми можно восхищаться и гордиться. Величественные крепости, мощные стены которых выстояли не одно столетие и еще веками будут удивлять наших потомков, заслуживают того, чтобы быть увиденными. Этот рейтинг – своеобразная рекомендация, какие замки и крепости Украины стоит посмотреть в первую очередь.

10. Збаражский замок (город Збараж, Тернопольская область)

Больше замков, чем в Тернопольской области, нет ни в одной другой области Украины, но большинство из них, к сожалению, не в лучшем состоянии. Одни очень разрушены, другие перестроены и на замки не похожи совсем: психбольницы, туббольницы, СТО.

Фото: Збаражский замок (itinery.com.ua)

Замок в Збараже – это, безусловно, лучше всего сохранившийся и отреставрированный замок области. Хотя бастионы Збаражского замка пока преимущественно "безголовые", но вдобавок к рвам и стенам здесь есть еще и выставки и музеи, а проект замка разработал всемирно известный итальянский архитектор Винченцо Скамоцци.

9. Ужгородский замок (Ужгород, Закарпатская область)

Еще одно известное название Ужгорода, Унгвар, пришло к нам из 10 века, когда венгерская орда разбила здешних славянских хозяев, белых хорватов и захватила Закарпатье.

Замок прекрасно сохранился. Хотя он и не имеет высоких стен и башен, но остается одним из самых посещаемых туристических объектов Закарпатья. Сюда идут, чтобы почувствовать дух вековых традиций белых хорватов, мадьяр, австрийцев, немцев, чехов, словаков, и, конечно, русинов-украинцев, которые хозяйничали в Унгваре. Идут, надеясь, в частности, увидеть привидение стандартной для большинства замков Белой Девы.

Видео: Топ-10 замков Украины (youtube.com/Украина Инкогнита)

В настоящее время в замке действует музей. Какая же невероятная коллекция карпатских музыкальных инструментов здесь представлена. Сказочная роспись домовой церкви также не оставит никого безразличным. Как и винные погреба.

Фото: Ужгородский замок (facebook.com/Uzhhorodcastle)

8. Меджибож (село Меджибож, Хмельницкая область)

Среди больших эффектных замков, Меджибожский до Киева ближайший – через Житомир, Бердичев и Хмельник до него 315 км. В Бердичеве тоже есть эффектная фортификация, но это монастырь.

В 2001 году Меджибожский замок включили в историко-культурный заповедник, хотя это и не помогло спасти боковую стену замкового дворца. Еще лет 10 назад замок находился не в лучшем состоянии, но его размеры, умноженные на колорит (возможно, обусловленный именно облупленностью стен), уже тогда делали эту историческую твердыню между реками Южный Буг и Бужок прекрасным туристическим объектом.

Фото: Меджибожский замок (предоставлено РБК-Украина)

Особенно учитывая, что Меджибож является всемирным центром хасидов – тут похоронен легендарный Бешт. Ну а сейчас реставрационные работы в замке набрали обороты. С каждым годом меджибожская твердыня становится красивее и интереснее.

7. Свирж (Перемышлянский район, Львовская область)

Свиржский замок, расположенный на холме под названием Белз, в окружении прудов и болот, привлекает внимание не только путешественников. Еще в советские времена он стал известной локацией для киносъемок. Там снималось немало сцен из фильма "Д'Артанян и три мушкетера", и именно здесь прожила последние дни несчастная Констанция Бонасье, отравленная Миледи.

Фото: Свиржский замок (facebook.com/Юлия Кирьянова)

Бетюнский монастырь, жилье палача, имение Д'Артаньяна в Гасконе и бастион Сен-Жермен в Ла-Рошеле – сразу четыре роли отдали тогда Свиржскому замку. К сожалению, нынешний статус этого сказочного здания не соответствует его красоте и величию. Он пустует, хотя в нем и собирались открыть дом отдыха Союза архитекторов.

6. Олесский замок (Олеско, Львовская область)

Более шести веков прошло с тех пор, какна высоком холме в Олеске возник замок. По всей вероятности, его построил князь Юрий Данилович, но наверняка этого никто не может сказать.

Что можно сказать о замке точно, так это то, что он является одним из самых известных на Львовщине, а еще одним из самых маленьких по размерам, но лучше всего ухоженных замков Украины. Кроме музея здесь функционирует очень престижный ресторан с воссозданными средневековыми интерьерами, рассчитанными не только на украинских, но и на иностранных гостей, среди которых наиболее активно едут сюда поляки, ведь в замке родился известный их король – Ян Третий Собеский, победитель турок под Веной.

Фото: Олесский замок (karpatium.com.ua)

Большим бонусом при посещении Олесского замка является монастырь капуцинов с парком скульптур.

5. Луцкий замок (Луцк, Волынская область)

Эту крепость построили на месте деревянных укреплений русских князей. Начал строительство литовский князь Любарт (именно поэтому замок и носит его имя), а продолжали Витольд и Свидригайло.

Едва ли не самый яркий представитель средневековой оборонной архитектуры на территории Украины состоял когда-то из двух частей: Верхнего и Нижнего замка. Нижний, значительно больше по площади, растворился среди более поздних построек – от него остались лишь некоторые отрезки стен и одна башня. Зато Верхний довольно хорошо сохранился.

Фото: Луцкий замок (unsplash.com)

Высокие башни и стены замка Любарта прячут интересные музеи и подземелья. На башни можно подниматься: из них видны еще два впечатляющих луцких памятника – монастырь иезуитов и кирху.

4. Белгород-Днестровский, Аккерманская крепость (Одесская область)

Крепость над Днестровским лиманом, на руинах античного города Тира, заложили генуэзцы в 13 веке – от них остался замок, позже выполнявший функции цитадели.

Основную часть самой большой в Украине средневековой крепости построили молдаване. В молдавский период город назывался Четять Албе (Белая Крепость) – он был одним из главных торговых полисов Северного Причерноморья. Крепость тогда имела тридцать четыре башни и была неприступной твердыней, но все равно не устояла перед гигантской армией турок и татар.

Фото: Аккерманская крепость (islam.in.ua)

В 15 веке они стали хозяевами города и назвали его Аккерманом (также Белая Крепость, но уже тюркской). Именно в османский период крепость приобрела почти современный вид.

3. Замок Паланок (Мукачево, Закарпатская область)

Посреди обширной равнины, которой является долина реки Латорицы, в юго-западной части Мукачево возвышается гора. Ее верхушку увенчивают башни старинного замка. Немного в Украине памятников, подобных этому.

Русины-украинцы, венгры, валахи, австрийцы и другие народы почти тысячи лет истории крепости проливали пот и кровь в ее мощных стенах. Паланок пережил сотни штурмов и осад. Множество раз менял собственников, достраивался и перестраивался. С конца 18 века Паланок выполнял функции австрийской тюрьмы, а в советский период здесь размещалось ПТУ.

Фото: Замок Паланок в Мукачево (wikipedia.org)

Сейчас это один из самых известных украинских замков – ухоженный, музеефицированный, с кучей сувенирных скамеек, кафе и винными подвалами.

2. Каменец-Подольский (Хмельницкая область)

Самый известный замок Украины расположен в городе, который и название получил благодаря нему – Каменец-Подольский (хотя вторую половину названия давно стоит отбросить, учитывая отсутствие в Украине других "Каменцев").

Средневековая крепость, расположенная на крутом скалистом холме над каньоном реки Смотрич, завораживает своим масштабом и сказочностью. Это эталон замка, который мы рисуем в своем воображении. А если посмотреть на замок и крепость из каньона Смотрича, то вообще не поверите, что это Украина.

Фото: Каменец-Подольский замок (pixabay.com)

1. Хотин (Черновицкая область)

Это замок-кинозвезда – главный средневековый замок советских фильмов. Ла-Рошель, Торкилстон, Мот – чем он только не был в кино. Советский экранизатор Бортко решил сделать его Дубенским замком, поскольку настоящий Дубенский замок не столь киногеничен. Поэтому казаки в "Тарасе Бульбе" штурмовали "польский" замок, который на самом деле был молдавско-турецким. Хотин же казаки никогда не штурмовали, но защищали его героически, во главе с великим гетманом Сагайдачным.

Фото: Хотинская крепость – место съемок фильмов (gettyimages.com)

Как и Аккерманскую крепость, Хотинскую построили молдаване, использовавшие ее два столетия как резиденцию своих хозяев. Штефан Великий, которого можно увидеть на всех молдавских купюрах, сделал Хотинскую крепость невероятной неприступной твердыней.

Напомним, мы писали, где похоронены создатели украинской государственности. На территории Украины известно точное расположение только четырех гетманских могил.

Предлагаем почитать подробнее, как команда "Украина Инкогнита" в экспедициях находит древнеукраинские каменные кресты.

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