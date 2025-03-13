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Красота или последствия? Вот что будет, если ложиться спать с мокрыми волосами

Четверг 13 марта 2025 14:33
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Красота или последствия? Вот что будет, если ложиться спать с мокрыми волосами Фото: Что будет, если ложитесь спать с мокрыми волосами (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

После долгого дня нет ничего лучше, чем принять душ и лечь спать. Однако, если вы имеете привычку ложиться спать с мокрой головой, вы можете нанести вред своему здоровью и красоте.

Почему ложиться спать с мокрыми волосами не лучшая идея, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему спать с мокрыми волосами вредно?

Одной из главных проблем является риск головной боли и простуды. Во время сна температура тела естественно снижается, а мокрая голова может вызвать переохлаждение. Это особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, мокрые волосы становятся чрезвычайно уязвимыми. Во время сна они трутся о подушку, что может привести к ломкости, секущимся кончикам и даже выпадению. Влажная среда также способствует размножению бактерий и грибков, что может вызвать перхоть и раздражение кожи головы.

Теплая и влажная среда является идеальной для развития грибковых инфекций, таких как дерматофития. Симптомы могут включать зуд, покраснение и шелушение кожи.

Влажная подушка также привлекает пылевых клещей, которые являются распространенными аллергенами. Это может вызвать аллергические реакции, такие как насморк, кашель и зуд глаз, особенно у людей, склонных к аллергии.

Неравномерное нагревание частей головы может привести к мышечным спазмам, вызывая боль в шее и плечах. Кроме того, ощущение влажности и холода может мешать заснуть и ухудшить качество сна, что приводит к усталости и раздражительности.

Что же делать, если вы привыкли ложиться спать с мокрой головой?

Лучше всего - это высушить волосы перед сном. Используйте фен или дайте волосам высохнуть естественным путем. Если времени мало, воспользуйтесь полотенцем из микрофибры, которое хорошо впитывает влагу.

Замените хлопковую наволочку на шелковую, которая меньше впитывает влагу и уменьшает трение волос о подушку. Также можно использовать сухой шампунь для освежения волос перед сном.

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