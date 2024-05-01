Модный тренд или традиция: этнолог рассказала, готовили ли наши предки творожные паски

В последние годы все чаще украинцы готовят на Пасху сырные паски, которые щедро украшают глазурью, шоколадом, курагой или орехами.

РБК-Украина в интервью расспросило кандидатку исторических наук и этнолога Института народоведения НАН Украины Анастасию Кривенко, готовили ли украинцы в древности сырную паску, и какой было традиционное украшение пасхальной выпечки.

Готовили ли наши предки творожную паску

"Этнографические источники в XIX веке свидетельствуют, что творожная паска была, но не во всех регионах. Ее готовили в Полтавской области, на востоке Украины, но во Львове и Покутье - нет", - рассказывает ученая.

Она отмечает, что готовили такую паску по-разному: могли запекать, могли варить, могли просто сыр размешать со сливочным маслом, добавить яиц, что-то сладкое и сделать форму срезанной пирамиды.

"Это называли творожная паска или творожная бабка", - добавляет Кривенкко.

Как украшали паски

"В некоторых местностях паски украшали как караваи, потому что они по символике тоже подобны. В Карпатах и на Буковине любили вылеплять из теста цветы и другие растения. Обязательно из теста делали крест. Чтобы выпечка была румяной, могли смазать яйцом, но не давали глазури - это уже современный тренд", - говорит этнолог.

Иногда можно услышать, что белая глазурь - это тренд, пришедший из России. Но, по мнению Кривенко, этот вопрос не однозначен.

"Это могло возникнуть вследствие коммерциализации. А вот куличей у нас точно не было - это российское, потому что в украинском языке такого слова вообще не употребляли. У нас говорили - паска, или бабка", - говорит ученая.

Освящение пасок в Карпатах (фото: Facebook/Сила рода)

Кроме паски, была и другая выпечка

На Пасху также могли готовить, кроме творожной и обыкновенной паски, калачи или мазурки. Последние делали на Волыни - это такие три булочки, вместе сплетенные.

"Бабку и паску отличали. Паска пеклась из пресного теста - она не была сдобной, к ней не давали яиц, дрожжей, сахара. Она выглядела когда-то как обычный кругленький хлеб. А бабка - это уже сдобная, румяная, потому что много яиц, сахара, могли мед давать, изюм", - говорит Кривенко.