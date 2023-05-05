Где спрятать дома деньги, чтобы воры их не обнаружили: 7 надежных тайников
Хранение наличных дома всегда очень сложный и волнующий момент. Ведь вам нужно найти идеальное место, чтобы спрятать сбережения в квартире.
Про все тайники дома рассказали в издании Sante Plus.
Как хранить деньги дома?
Чтобы избежать любого риска кражи со взломом, первое практическое правило - это выбрать место, которое трудно будет обнаружить. Итак, держите новые идем для того, где положить ваши кровные сбережения.
Ремень для джинсов или брюк
Аксессуар, о котором воры никогда не задумаются. Брючный ремень, отличное решение за небольшие деньги. Он может быть отличным местом, чтобы спрятать ценности. Вам просто нужно взять ремень с пряжкой, куда можно легко спрятать деньги. Вряд ли кто-то догадается об этом незаметном маленьком тайнике.
Морозилка
Холодные, хрустящие купюры. Воры никогда не заподозрят, что в холодильнике могут быть деньги. Кстати, многие пожилые люди пользуются этой идеей.
Компьютерный проигрыватель компакт-дисков
Вот еще один тайник. CD-привод вашего компьютера. Хотя он больше используется для воспроизведения компакт-дисков, вы все равно можете использовать его, чтобы спрятать некоторые банкноты. Этот тайник практически невозможно угадать во время ограбления.
Тайник в стене
Тайник, достойный настоящих мастеров! Никакой вор не сможет найти его. Хотя это более сложная версия, требующая чуть больше времени и организации, ее надежность впечатляет.
Щетка для волос
В щетке для волос есть отверстие. Удалив крышку, вы обнаружите небольшое пространство, идеально подходящее для того, чтобы спрятать небольшую пачку денег. Дома или в путешествии этот тайник — отличный способ всегда держать под рукой небольшую сумму на случай необходимости. Ведь если вы встретите в поезде воров, вы защищены.
Плинтусы вашего дома
Отличный тайник. Деньги вполне можно спрятать за планками у подножия стены. Как правило, у преступника не так много времени на поиски. Отдайте предпочтение труднодоступным плинтусам, например, за шкафом.
Дверной косяк
Тайник в дверном косяке? Да, это вполне возможно. Просто сделайте отверстие в верхней части дверной рамы (которая находится чуть ниже потолка). Независимо от того, закрыта дверь или открыта, тайник остается невидимым.
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