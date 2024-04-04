Козловский рассекретил оригинальное имя новорожденного сына (видео)

Виталий Козловский, впервые ставший отцом, раскрыл имя своего сына. Как оказалось, артист решил выбрать любопытный вариант.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Козловского Рамине Эсхакзай.
Малыша уже забрали из роддома. Впрочем, когда это произошло - остается загадкой.
Но во время интервью Козловскому в кадре появились фото выписки. На воздушном шарике было имя малыша - Оскар.
По словам артиста, сына называл именно он. При этом певец обратил внимание на такое имя очень давно, задолго до появления малыша.
"Недавно Украина получила "Оскар", и имя моего сына было на устах миллионов людей. Я придумал. Когда-то давно был в гостях у Италии у мамы, и там одна украинка назвала своего сыночка Оскар", - рассказал Козловский.
"Я поющий человек и воспринимающий фонетикой. Это имя означает "божественный", и мне это запало в душу, потому что я его раньше ассоциировал с наградой в Голливуде, а здесь отметил, что это очень хорошее имя", - добавил он.
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