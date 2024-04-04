Козловський розсекретив оригінальне ім'я новонародженого сина (відео)

Як Козловський назвав сина

Малюка вже забрали з пологового. Втім, коли це сталося - залишається загадкою.

Але під час інтерв'ю Козловського в кадрі з'явилися фото з виписки. На повітряній кульці було ім'я малюка - Оскар.

Як Козловський назвав сина (скріншот)

Чому співак обрав таке ім'я

За словами артиста, сина називав саме він. При цьому співак звернув увагу на таке ім'я дуже давно, ще задовго до появи малюка.

"Нещодавно Україна отримала "Оскар", і ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Я придумав. Колись давно був у гостях в Італії у мами, і там одна українка назвала свого синочка Оскар", - розповів Козловський.

"Я людина, яка співає, і сприймає фонетикою. Це ім'я означає "божественний", і мені це запало в душу, бо я його раніше асоціював з нагородою в Голлівуді, а тут відзначив, що це дуже гарне ім'я", - додав він.