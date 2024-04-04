Козловський розсекретив оригінальне ім'я новонародженого сина (відео)

Співак Віталій Козловський, який вперше став батьком, розкрив ім'я свого сина. Як виявилося, артист вирішив обрати цікавий варіант.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Козловського Раміні Есхакзай.
Малюка вже забрали з пологового. Втім, коли це сталося - залишається загадкою.
Але під час інтерв'ю Козловського в кадрі з'явилися фото з виписки. На повітряній кульці було ім'я малюка - Оскар.
За словами артиста, сина називав саме він. При цьому співак звернув увагу на таке ім'я дуже давно, ще задовго до появи малюка.
"Нещодавно Україна отримала "Оскар", і ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Я придумав. Колись давно був у гостях в Італії у мами, і там одна українка назвала свого синочка Оскар", - розповів Козловський.
"Я людина, яка співає, і сприймає фонетикою. Це ім'я означає "божественний", і мені це запало в душу, бо я його раніше асоціював з нагородою в Голлівуді, а тут відзначив, що це дуже гарне ім'я", - додав він.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Потап з посмішкою відповів на скандал через концерт з "російським ретро".
Окрім цього, нещодавно стало відомо, як виглядає дружина оскароносного актора Кілліана Мерфі.