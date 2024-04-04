Козловский рассекретил оригинальное имя новорожденного сына (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Козловского Рамине Эсхакзай.

Как Козловский назвал сына

Малыша уже забрали из роддома. Впрочем, когда это произошло - остается загадкой.

Но во время интервью Козловскому в кадре появились фото выписки. На воздушном шарике было имя малыша - Оскар.

Как Козловский назвал сына (скриншот)

Почему певец выбрал такое имя

По словам артиста, сына называл именно он. При этом певец обратил внимание на такое имя очень давно, задолго до появления малыша.

"Недавно Украина получила "Оскар", и имя моего сына было на устах миллионов людей. Я придумал. Когда-то давно был в гостях у Италии у мамы, и там одна украинка назвала своего сыночка Оскар", - рассказал Козловский.

"Я поющий человек и воспринимающий фонетикой. Это имя означает "божественный", и мне это запало в душу, потому что я его раньше ассоциировал с наградой в Голливуде, а здесь отметил, что это очень хорошее имя", - добавил он.