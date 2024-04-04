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Козловский рассекретил оригинальное имя новорожденного сына (видео)

Четверг 04 апреля 2024 16:39
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Козловский рассекретил оригинальное имя новорожденного сына (видео) Певец стал отцом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Виталий Козловский, впервые ставший отцом, раскрыл имя своего сына. Как оказалось, артист решил выбрать любопытный вариант.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Козловского Рамине Эсхакзай.

Как Козловский назвал сына

Малыша уже забрали из роддома. Впрочем, когда это произошло - остается загадкой.

Но во время интервью Козловскому в кадре появились фото выписки. На воздушном шарике было имя малыша - Оскар.

Козловский рассекретил оригинальное имя новорожденного сына (видео)Как Козловский назвал сына (скриншот)

Почему певец выбрал такое имя

По словам артиста, сына называл именно он. При этом певец обратил внимание на такое имя очень давно, задолго до появления малыша.

"Недавно Украина получила "Оскар", и имя моего сына было на устах миллионов людей. Я придумал. Когда-то давно был в гостях у Италии у мамы, и там одна украинка назвала своего сыночка Оскар", - рассказал Козловский.

"Я поющий человек и воспринимающий фонетикой. Это имя означает "божественный", и мне это запало в душу, потому что я его раньше ассоциировал с наградой в Голливуде, а здесь отметил, что это очень хорошее имя", - добавил он.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Потап с улыбкой ответил на скандал из-за концерта с "российским ретро".

Кроме того, недавно стало известно, как выглядит жена оскароносного актера Киллиана Мерфи.

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