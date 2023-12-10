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Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото)

Воскресенье 10 декабря 2023 12:06
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Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото) Что происходит на фронте (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Фотографы Владислава и Константин Либеровы показали кадры, сделанные с ноября по декабрь. На них вы можете увидеть радугу над посадкой в Донецкой области и лица тех, кто защищает нас на фронте.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), новые фото Либеровы показали на своей странице в Instagram.

Радуга над посадкой

На первой фотографии фотографам удалось зафиксировать невероятный момент. В небе поднимается радуга над разбитой посадкой в Донецкой области.

Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото)Посадка в Донецкой области (фото: instagram.com/libkos)

Военные отправились на позиции

На еще одном фото танкисты 28-й бригады едут на боевые позиции. В Украине уже выпал снег, начались морозы. И это особенно ощущают наши находящиеся на фронте защитники.

Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото)Что происходит на фронте (фото: instagram.com/libkos)

Небо и Бахмут

Все знают, что Бахмут - одно из самых горячих направлений. Небо там не такое, как в других городах. Рядом с ним все буквально горит. И небо над военными становится красно-белым от зарева.

Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото)
Боец 92-й бригады под Бахмутом (фото: instagram.com/libkos)

Что чувствуют дети

Либеровы показали, как ребенок прятался и отдыхал в коридоре во время мощнейшей атаки Киева дронами. В квартире, где живет ребенок, выбило окна. А брата девочки ранило, это случилось на ее глазах.

Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото)
Девочка в Киеве (фото: instagram.com/libkos)

"Гепард" на охоте

Также фотографы показали боевую машину ПВО "Гепард". Фотография была сделана в Киевской области.

Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото)
"Гепард" во время дежурства (фото: instagram.com/libkos)

Фото, от которого сжимается сердце

На еще одной фотографии можно увидеть заброшенное поле подсолнечников по дороге на Авдеевку.

Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото)
Поле под Авдеевкой (фото: instagram.com/libkos)

ПВО в Киевской области

На этом снимке можно увидеть тех, кто защищает небо. На фото - оператор ПВО "Avenger" в Киевской области во время дежурства.

Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото)
ПВО "Avenger" (фото: instagram.com/libkos)

Танкисты на фронте

Либеровы также показали, как танкисты 28 бригады в снегопад выдвигаются на боевые позиции. Даже в холод военные мужественно защищают страну.

Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото)
Защитники Украины (фото: instagram.com/libkos)

Новый год в блиндаже

Блиндаж, украшенный новогодними гирляндами, изображенный на фото, вызывает грусть и боль. А еще эта фотография больше всего поразила комментаторов. На ней, как пишут в сети, можно увидеть важный месседж - война продолжается.

Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото)

Гирлянда в блиндаже (фото: instagram.com/libkos)

Напомним, ранее пограничники показали видео уничтожения позиций россиян у Купянска.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что военный сделал мощное заявление о елках и скандалах.

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