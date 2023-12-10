Смотрите, как выглядят наши защитники на позициях и в блиндаже с гирляндами. Кадры впечатляют (фото)
Фотографы Владислава и Константин Либеровы показали кадры, сделанные с ноября по декабрь. На них вы можете увидеть радугу над посадкой в Донецкой области и лица тех, кто защищает нас на фронте.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), новые фото Либеровы показали на своей странице в Instagram.
Радуга над посадкой
На первой фотографии фотографам удалось зафиксировать невероятный момент. В небе поднимается радуга над разбитой посадкой в Донецкой области.
Посадка в Донецкой области (фото: instagram.com/libkos)
Военные отправились на позиции
На еще одном фото танкисты 28-й бригады едут на боевые позиции. В Украине уже выпал снег, начались морозы. И это особенно ощущают наши находящиеся на фронте защитники.
Что происходит на фронте (фото: instagram.com/libkos)
Небо и Бахмут
Все знают, что Бахмут - одно из самых горячих направлений. Небо там не такое, как в других городах. Рядом с ним все буквально горит. И небо над военными становится красно-белым от зарева.
Боец 92-й бригады под Бахмутом (фото: instagram.com/libkos)
Что чувствуют дети
Либеровы показали, как ребенок прятался и отдыхал в коридоре во время мощнейшей атаки Киева дронами. В квартире, где живет ребенок, выбило окна. А брата девочки ранило, это случилось на ее глазах.
Девочка в Киеве (фото: instagram.com/libkos)
"Гепард" на охоте
Также фотографы показали боевую машину ПВО "Гепард". Фотография была сделана в Киевской области.
"Гепард" во время дежурства (фото: instagram.com/libkos)
Фото, от которого сжимается сердце
На еще одной фотографии можно увидеть заброшенное поле подсолнечников по дороге на Авдеевку.
Поле под Авдеевкой (фото: instagram.com/libkos)
ПВО в Киевской области
На этом снимке можно увидеть тех, кто защищает небо. На фото - оператор ПВО "Avenger" в Киевской области во время дежурства.
ПВО "Avenger" (фото: instagram.com/libkos)
Танкисты на фронте
Либеровы также показали, как танкисты 28 бригады в снегопад выдвигаются на боевые позиции. Даже в холод военные мужественно защищают страну.
Защитники Украины (фото: instagram.com/libkos)
Новый год в блиндаже
Блиндаж, украшенный новогодними гирляндами, изображенный на фото, вызывает грусть и боль. А еще эта фотография больше всего поразила комментаторов. На ней, как пишут в сети, можно увидеть важный месседж - война продолжается.
Гирлянда в блиндаже (фото: instagram.com/libkos)
Напомним, ранее пограничники показали видео уничтожения позиций россиян у Купянска.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что военный сделал мощное заявление о елках и скандалах.