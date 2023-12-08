"Теперь все уничтожено". В сети показали новое кадры руин из оккупированного Мариуполя
В сети показали, как сейчас выглядит одна из школ Мариуполя, который уже более полутора лет находится под оккупацией россиян.
Видео делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram.
Новые кадры руин из Мариуполя
В горсовете поделились видео, на котором видны руины школы №51, расположенной в Левобережном районе города.
"Он больше всего пострадал во время российских обстрелов. Оккупанты уничтожали все, что видели. Дома мирных мариупольцев, больницы и школы", - написали в горсовете.
Также они отметили, что до полномасштабного вторжения около 400 детей получали знания в этой школе. В заведении работало более 30 педагогов.
"Теперь все уничтожено. За почти два года оккупации заведение только продолжает разрушаться. Всего, по предварительным данным, россиянами повреждено 90% всех школ города - 54 учебных заведения. Из них, 19 имеют критические повреждения. 9 школ разрушены полностью", - добавили в учреждении.
Руины школы (скриншот из видео)
На кадрах видно, что за все время оккупации города никто даже не пытался восстановить учебное заведение. Здание полностью разбито, в нем нет окон, дверей, часть стен развалена, а вся мебель толи уничтожена, толи просто разворована.
Ниже добавляем фото, как выглядела школа №51 в Мариуполе до российских обстрелов и оккупации города.
Школа №51 в Мариуполе в 2020 году (фото: Gooogle.maps)
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