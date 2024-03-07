Самая маленькая в мире рыбка "кричит" громче, чем перфоратор: о ком идет речь (видео)

Одна из самых маленьких рыбок в мире, открытая учеными всего несколько лет назад, способна издавать звуки мощностью более 140 децибелов - что громче, чем перфоратор или самолет во время взлета.

При подготовке материала были использованы следующие источники: New Scientist, Sky News, Proceedings of National Academy of Sciences, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой рыбке и как ей удается издавать такие звуки.

О какой рыбе идет речь

Danionella cerebrum - вид карповидных рыб семейства даниевых (Danionidae), описанный исследователями только в 2021 году.

Этих существ нашли в мутных низкогорных ручьях на южных и восточных склонах горного массива Пегу-Йома в Мьянме.

Встречаются они также в оросительных каналах к юго-западу от городка Хмавби (к северо-западу от Янгона - крупнейшего города и бывшей столицы Мьянмы).

Местность, в которой нашли Danionella cerebrum (скриншот: google.com/maps)

Невероятно, но взрослые рыбы достигают размера до 10-12 мм.

Название вида с латинского языка переводится как "мозг" и указывает на тот факт, что Danionella cerebrum имеет самый маленький мозг среди известных взрослых позвоночных.

У этой рыбы нет чешуи, а ее тело настолько прозрачно, что можно увидеть все ее внутренние органы.

По мнению исследователей, такие характеристики вида перспективны для проведения разнообразных нейрофизиологических исследований.

Внешний вид Danionella cerebrum (фото: en.wikipedia.org)

Как Danionella cerebrum издает сверхгромкие звуки

Впервые звуки, издаваемые Danionella cerebrum, услышали немецкие ученые, проходившие мимо аквариума. Именно они изучали этот вид.

Чтобы выяснить причины таких странных звуков, ученые установили на аквариуме высокоскоростные камеры и начали наблюдение.

Впоследствии исследователи пришли к выводу, что сверхгромкий звук издают только самцы рыб.

Он возникает тогда, когда одно из ребер рыбы (похожее на хрящ) с помощью мышц буквально втягивается в ее плавательный пузырь, "бьет" по нему и создает "барабанную дробь".

По мнению ученых, этот звук используется рыбами для внутривидового общения или же связан с брачным поведением, поскольку несколько самых громких самцов Danionella cerebrum эффективно "подавляли" звукообразование других.