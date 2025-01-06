Эксперт назвал главную опасность накладных ресниц: вреднее, чем вы думаете
Накладные ресницы снова приобретают популярность в индустрии красоты. Однако специалист по здоровью глаз предупредил, что этот тренд может быть более вредным, чем люди думают.
Почему накладные ресницы - это опасно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.
В чем опасность накладных ресниц?
Недавние исследования показали, что 33% женщин поколения Z (рожденные между 1997 и 2012 годами) используют накладные ресницы, по сравнению с лишь 17% женщин в целом.
Некоторые предполагают, что возрождение этого тренда связано с инновационными продуктами из Кореи и Японии - тенденция, которая сейчас становится глобальной.
Оптометрист Франческа Маркетти предупредила, что погоня за красотой может стоить высокой цены. Неправильное применение, использование клея для ресниц возле глаза, ношение их в течение длительного времени без надлежащей гигиены глаз - все это может привести к глазным инфекциям.
Недавнее исследование показало, что наращивание ресниц может вызвать различные глазные инфекции и проблемы. В частности:
- Кератоконъюнктивит (воспаление роговицы и конъюнктивы) возник у 64 человек из-за воздействия клея или средств для снятия ресниц.
- Аллергический блефарит (воспаление век) был диагностирован у 42 человек из-за клея. У четырех из них развились обе проблемы и кератоконъюнктивит, и блефарит.
- Эрозия конъюнктивы (повреждение слизистой оболочки глаза) случилась у трех человек из-за лент, которые используют для фиксации век.
- Аллергический блефарит из-за тех же лент возник у одного человека.
- Субконъюнктивальное крово излияние (кровоизлияние под слизистую оболочку глаза) случилось у одного человека из-за давления при снятии ресниц.
Был сделан вывод, что процедуры наращивания ресниц могут вызвать такие заболевания глаз, как кератоконъюнктивит и аллергический блефарит.
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