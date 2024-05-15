Духи, парфюмированная или туалетная вода: чем отличаются и как выбрать "правильный" аромат

В чем разница между парфюмом (духами), парфюмированной и туалетной водой, а также как выбрать "правильное" парфюмерное средство и аромат - важно понимать каждому, ведь находясь среди других людей мы стремимся чувствовать себя комфортно и уверенно, а также произвести наилучшее впечатление.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных типах современных парфюмерных средств и их отличиях, а также на что следует обращать внимание при выборе того или иного аромата.

Основные типы современных парфюмерных средств

Исходя из градации современных парфюмерных средств, следует упомянуть такие основные их типы:

parfum - парфюм (или духи)

eau de parfum (parfum de toilette), EDP - парфюмированная вода (туалетные духи)

eau de toilette, EDT - туалетная вода

eau de cologne, EDC - одеколон

eau de sport (l'eau fraiche), EDS - спортивная вода (освежающая вода)

deo parfum, DEO - парфюмерные дезодоранты

aftershave, A/SH - лосьон после бритья

В целом, такая ароматная косметика состоит из спирта, воды, красителей и оригинальной парфюмерной композиции (для ее создания используют ароматные спирты, эфирные масла, натуральные душистые вещества и синтетические ароматизаторы).

Исключением из "правил" являются масляные духи, основой которых является не спирт, а смесь масел. Благодаря этому аромат более устойчив, а риск раздражения кожи (в результате попадания на нее спирта) - ниже.

Кроме того, немецкий парфюмер Геза Шоен создал Escentric Molecules perfume - линию ароматов на основе синтетической молекулы Iso E Super, ставшей настоящей революцией в этой сфере.

Чем отличаются парфюм, парфюмированная и туалетная вода

В целом можно выделить следующие важные "критерии" разных парфюмерных средств:

содержание спирта (а также класс и степень его крепости)

концентрация экстракта оригинальной парфюмерной композиции

стойкость ароматной композиции (сколько аромат держится на теле)

многоступенчатость аромата (когда аромат раскрывается постепенно, а не "бьет в нос")

шлейф аромата

экономичность (объем нанесения)

удобство и эстетичность упаковки - бутылочки и коробочки (меньший или больший объем, наличие или отсутствие пульверизатора и т.д.)

стоимость

Если говорить о парфюме (духах), то в нем 15-30% ароматической составляющей растворены в практически чистом спирте премиум-класса (94-96%). Это делает аромат стойким. Кроме того, чтобы шлейф аромата держался весь день (в течение 6-7 часов), достаточно нескольких капель. В то же время именно это парфюмерное средство - самое дорогое.

В парфюмированной воде содержание ароматической составляющей - около 10-20%, а градус спирта - также ниже (около 90%). Такое парфюмерное средство является самым популярным - из-за "комфортного" сочетания качества и цены. Его устойчивость при этом - 4-5 часов.

В туалетной воде содержание ароматической составляющей - значительно меньше (около 4-10%), а градус спирта - около 80-90%. Такая продукция особенно популярна среди мужчин, ведь сравнительно невысокая цена дает ненавязчивый запах, подходящий для ежедневного использования (аромат держится от 2,5 до 3 часов).

Как выбрать "правильное" парфюмерное средство и аромат

Выбирать и наносить духи следует так же тщательно, как одежду или аксессуары. При выборе того или иного парфюмерного средства и аромата эксперты советуют обращать внимание на:

время года (особенно если речь идет о цветочных или фруктовых композициях)

температуру воздуха (например в жару "тяжелый" парфюм лучше не использовать)

обстоятельства использования

регулярность использования

индивидуальные предпочтения

стоимость

В целом, если вы после нанесения парфюмерного средства не чувствуете неприятного или "режущего" запаха на себе и не мешаете другим - все отлично.