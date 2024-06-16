Козацкая родословная Александра Усика: как выглядит родительский дом и где жили его предки

Усадьба Усиков находится в казацком поселке Сумской области. Там они жили с деда-прадеда и оттуда родом и отец украинского чемпиона. Отца Александра уже много лет как нет, но он свои победы спортсмен посвящает именно ему.

Как выглядит родительский дом Александра Усика и где жили деды и прадеды украинского чемпиона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.ua.

Где находится казацкая деревня Усиков

Папа украинского боксера Александра Усика родом из села Терны Сумской области. Он умер летом 2012 года - сразу после победы сына на Олимпийских играх в Лондоне. Но свою победу 18 мая над британцем Тайсоном Фьюри Александр также посвятил отцу и обратился с ринга к покойному Александру Анатольевичу: "Отец, мы это сделали!". И заплакал.

Во многих интервью Усик вспоминает отца и указывает, что именно он когда-то его привел в бокс.

Село Терны расположено в 90 км от Сум. Его основали в 1643 году и первыми туда переселились пять семей. Жили там преимущественно казаки, организованные в сотню и подчинявшиеся Сумскому полку.

В начале Первой мировой войны Терны были аграрно-промышленным поселком. Там работал кирпичный и сахарный заводы, фермы, конюшня. Населенный пункт стремительно развивался и население росло. Сейчас в Тернах проживает около 3 тысяч человек.

Впервые о том, что отец Александра Усика родом из Тернов, местные узнали в 2010 году. И впоследствии Александр подтвердил это в одном из интервью. А в 2018 году в селе стали называть Усика земляком, когда он забрал четыре пояса и стал чемпионом мира в первом тяжелом весе.

С тех пор краевед Владимир Богатырь, работающий в терновском отделе культуры и заведующий историко-краеведческим музеем, начал тщательно исследовать информацию и поднимать архивы поселка. И он обнаружил, что в Тернах проживает 16 семей с фамилией Усик.

Что известно о семье Усиков (фото: Лилия МИЦКО)

Что удалось узнать о предках Усика

Вместе с коллегами по музею и односельчанами он начал исследовать родословную Усика и искать информацию о его предках. Сначала он не мог понять, кто же из односельчан мог быть родственником боксера, а затем нашел фото Александра в интернете и сравнил их со старыми фото советских времен. И оказалось, что его родственником был Григорий Григорьевич Усик, он был его двоюродным стариком.

Оба мужчины имеют схожие черты лица, а в записи под портретом в книге говорится, что Григорий Усик работал электриком на местном сахарном заводе с 1951 года. Активно участвовал в общественной деятельности и получал награды за добросовестный труд.

Книгу уважения по фото краевед нашел всего полгода назад. И Григория Григорьевича уже давно не было в живых. Тогда он стал искать, где жила семья. В переписи населения в 1942 году, которую вели немецкие оккупационные власти в старой школьной тетради, нашлась вся семья Усиков - прадед Григорий Аврамович, его жена и четверо сыновей. Когда это нашли, стало ясно, где же была семейная хата Усиков.

Еще в одной книге уважения сохранилось фото Григория Аврамовича, и было указано, что мужчина родился в 1905 году в Тернах.

В самом селе отца боксера Александра Анатольевича никто лично не знал. Здесь жил и умер только его двоюродный брат Григорий. Местные говорят, что воспоминаний мало, потому что мужчина уехал с семьей из Тернов еще в детстве.

Предки Александра Усика (фото: Лилия МИЦКО)

Что известно об отце Усике

Александр Усик-старший родился в 1962 году. Точную дату отъезда никто не знает. Местные предположили, что это было в 1967-1968 годах. Потому что тогда поселок был перенаселен – около 12 тысяч человек. Работы всем не хватало, люди массово уезжали в другие города. Преимущественно - в Сумы, Мариуполь и Киев.

Усик-старший с родителями переехал в Черниговскую область. В юности он занимался боксом, был военным и прошел войну в Афганистане. Позже начал работать в охране на строительстве в Крыму. Там он в 1984 году познакомился с будущей женой Надеждой. А через три года у них родился сын - будущая звезда Украины.

Отец боксера родом из Сумской области, мать - из Черниговской, но семья осталась жить в Крыму. Семейный дом Усиков в Тернах чудом сохранился. И краеведам удалось его отыскать.

Дом, на котором стоит их дом, купили еще в 1990-х. Владельцы поставили на земле новый дом, но старый дом Усиков покинули. Сейчас хозяев там нет, потому что они переехали в столицу.

Школьный библиотекарь Александр Яловец вспоминает Григория Григорьевича: "Он был старше меня. Вместе работали на сахарном заводе. Но если к другим я мог подойти и пообщаться, то он был такой весь уважаемый. Занимался баскетболом и имел большой рост. Тоже с оселедцем ходил. А кто в те времена такую прическу делал?"

Он добавил, что, несмотря на свою важность, Григорий Усик был общительным человеком, любил пошутить, провести время с друзьями, участвовал в баскетбольных турах. Его семья жила скромно, но не нуждалась.

Родители Александра Усика (фото: Трибуна)

В каком состоянии сейчас дом семьи Усиков

Посмотреть на дом внутри нельзя - это частная собственность. Краевед сказал, что построили его где-то в 1960 годах, когда Терны перестраивались: "Как сделают музей Усика здесь, то и узнаем, что там внутри".

Сейчас в Тернах живет около 2,5 тысячи человек. Все крупные предприятия закрыты, поэтому работы почти нет. Люди работают в школе, магазинах, фермерских хозяйствах или ездят в соседние города. Каждый час курсирует транспорт в областной центр.

В 40 километрах - граница с Россией. В первый день полномасштабного вторжения в Терны въехали вражеские танки. Местные готовились сопротивляться, формировали территориальную оборону. Но оккупанты людей не трогали, их целью были Сумы.

С началом войны из Тернов начали уезжать люди. Кто-то боится оккупации, а большинство молодых мужчин - мобилизовали на фронт. А еще местные привыкли к постоянным взрывам.

Бой Усика все смотрели. Утром всюду только и разговоров было - о победе украинского боксера. На следующий день в Тернах был футбол по утрам. Все пришли невыспавшиеся, но счастливые.

Дом семьи Усиков (фото: Лилия МИЦКО)