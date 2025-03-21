Какой водой полезнее умываться: горячей или холодной?

Ежедневное умывание - важный ритуал ухода за кожей, который влияет на ее здоровье, вид и состояние. Однако возникает вопрос: какая вода полезнее - горячая или холодная? Оказывается, выбор температуры может иметь значительное влияние на кожу лица.
Какой водой лучше всего умывать кожу лица - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Горячая вода хорошо расширяет поры и помогает глубже очистить кожу. Однако ее чрезмерное использование может иметь негативные последствия:
Сухость и раздражение
Высокая температура вымывает естественные жиры, что может привести к шелушению и чувствительности кожи.
Расширение сосудов
Длительное использование горячей воды может вызвать покраснение и способствовать появлению сосудистой сеточки.
Ускоренное старение
Горячая вода уменьшает эластичность кожи, что может вызвать появление морщин.
Холодная вода имеет ряд преимуществ, которые помогают сохранить здоровый вид кожи:
Сужает поры - это уменьшает риск загрязнения и появления черных точек.
Улучшает кровообращение - способствует здоровому румянцу и придает лицу свежесть.
Уменьшает отеки - холодная вода помогает избавиться от припухлости и тонизирует кожу.
Дерматологи рекомендуют использовать теплую воду - не слишком горячую и не холодную. Оптимальная температура составляет 25-30°C. Такой подход позволяет мягко очистить кожу, не пересушивая ее и не вызывая раздражения.
Вас может заинтересовать
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Яны Токарь и другие.