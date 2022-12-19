Какой должна быть температура дома, чтобы избежать влаги и плесени в комнатах

Зимой многие помещения страдают от влаги и плесени. После появления их достаточно трудно вывести и повернуть поверхности в прежнее состояние. Однако избежать этой проблемы можно, поставив соответствующую температуру в батареях.

Какая температура будет идеальной

Когда температура резко падает до минусовой, на внутренней стороне окон и дверей может образовываться конденсат. Менеджер по региональному обслуживанию домов Стив Кокс объяснил, как образуется конденсат, сырость и плесень.

"Конденсация возникает из-за низкой температуры на улице, реагируя на высокую температуру внутри дома. Именно это и вызывает образование влаги в воздухе или капель воды", - рассказал он.

Это может повлечь за собой повышенный уровень влаги, появление плесени, а также привести к разбуханию деревянных подоконников и полов. Поэтому важно принять профилактические меры, чтобы обеспечить минимальное образование конденсата.

Избежать влаги дома можно с помощью постоянной температуры в батареях (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По словам эксперта по вопросам энергетики Авы Келли, одним из способов избежать этих проблем является установление термостата на определенную температуру.

"Чтобы проветрить дом и предотвратить появление конденсата и плесени, идеальная температура для гостиных составляет 20 градусов, 23 градуса - для ванной и детской комнаты и 16 градусов - для спальни и кухни", - сказала Ава.

Также рекомендуется, чтобы температура в вашем доме не опускалась ниже 14 градусов.

Кроме того, лучше всего настроить нагрев на более длительный период времени, но при более низкой температуре. Прыжки температуры от очень теплой до холодной создают идеальные условия для образования конденсата.

Как избежать лишней влаги в помещениях

Лучший способ избежать образования конденсата – открыть вентиляционные отверстия в окнах. Это позволит влаге выйти из здания, что снизит вероятность появления конденсата.

Попытайтесь открыть их на 15 минут утром и 15 минут вечером, чтобы вошло достаточно свежего воздуха. За это время большое количество тепла не успеет выйти из помещения.

Эксперты также советуют проверить, нет ли в конструкции жилища сквозняков или мест, где они могут образовываться. Исправить ситуацию поможет защита дверей и окон от сквозняков.