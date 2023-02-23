Какой должна быть идеальная женщина: важна всего 1 черта

Об идеальных женщинах мечтают большинство мужчин, да и сами женщины не прочь узнать, кто же она – та самая суперженщина, и как ею стать (или хотя бы приблизиться). На самом деле, говорят психологи, всего одна черта – решающая.

Какова же эта черта безупречной женщины?

Для того, чтобы мужчина всегда был от вас в восторге и буквально носил вас на руках и даже думать не хотел о том, чтобы заглядываться еще на кого-то, а тем более уйти от вас, нужно всего одно качество – умение искренне радоваться ему и всему, что он для вас делает. То есть быть действительно благодарной, и тем самым мотивировать его еще больше вас радовать.

Вы можете подумать, да разве я собачка, чтобы вилять хвостом? Нет, это не значит, что надо чуть ли не тапочки ему приносить в зубах, когда он возвращается с работы.

Но вы должны действительно заметить, что он уже пришел домой и хочет вашего внимания и тепла. Обязательно просто отложите все свои дела и выслушайте его. Или просто посидите рядом, пока он будет отдыхать.

Почему важно уметь радоваться своему партнеру

Очень важно быть женщиной, которая не просто притворяется, что любит и уважает своего мужчину, а действительно именно так и поступает.

Ведь если вы действительно будете хорошо и уважительно относиться к мужчине, а не только делать вид, что вы это делаете, тогда вы действительно превратитесь в настоящий магнит для него.

Попытайтесь забыть хоть на время, что вы сами "и коня, и дом", а вместо этого научитесь доверять, просить о помощи, просто искренне восхищаться силой, мужеством, мудростью и чувством юмора вашего мужа.

Поверьте, результат вы увидите уже очень скоро! Человек действительно захочет стараться для вас и прилагать максимум усилий, чтобы увидеть искреннюю радость на вашем лице.