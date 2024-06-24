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Какой была звезда "Бриджертонов" до сериала: будто другой человек (фото)

Понедельник 24 июня 2024 07:43
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Какой была звезда "Бриджертонов" до сериала: будто другой человек (фото) Никола Кохлан (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Никола Кохлан, ставшая звездой нового сезона "Бриджертонов" и раскрывшаяся как невероятно чувственная актриса, в прошлом была совсем другой. Конечно, это легко заметить даже в первом или втором сезоне сериала, но еще большую разницу вы увидите, когда узнаете, какой она была до популярности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядела Кохлан еще несколько лет назад.

Пенелопа из "Бриджертонов" - как выглядит актриса в реальной жизни

Мало кто знает, но актрисе 37 лет. В сериале она играет юную Пенелопу, скрывающую свои настоящие чувства и раскрывающую чужие тайны под маской Леди Уисслдаун.

Какой была звезда &quot;Бриджертонов&quot; до сериала: будто другой человек (фото)Какой была звезда &quot;Бриджертонов&quot; до сериала: будто другой человек (фото)Какой была звезда &quot;Бриджертонов&quot; до сериала: будто другой человек (фото)

Как менялась Пенелопа в сериале "Бриджертоны" (скриншоты)

В обычной жизни Никола, конечно же, не носит бальные платья, корсеты и парик. На самом деле она блондинка. И акатриса выбирает стильные "луки", которые подчеркивают ее формы и изысканный вкус.

Какой была звезда &quot;Бриджертонов&quot; до сериала: будто другой человек (фото)

Какой была звезда &quot;Бриджертонов&quot; до сериала: будто другой человек (фото)

Никола Кохлан сейчас (фото: instagram.com/nicolacoughlan)

Какой была Кохлан в прошлом

Впрочем, Кохлан не всегда была такой. Еще несколько лет назад, до начала "Бриджертонов", актриса будто стыдилась камеры. Она уже снималась в сериалах, но тогда не могла похвастаться яркими "луками" и стильными прически.

Никола носила каре и выбирала одежду, которая скрывала ее фигуру. Она постепенно стала меняться, когда примеряла на себя роль Пенелопы.

Какой была звезда &quot;Бриджертонов&quot; до сериала: будто другой человек (фото)Какой была звезда &quot;Бриджертонов&quot; до сериала: будто другой человек (фото)Кохлан в начале съемок в "Бриджертонах" (фото: instagram.com/nicolacoughlan)

Более того, до сериала, который покорил зрителей со всего мира, Кохлан нечасто делала фото. Она редко делилась селфи или кадрами своей жизни, при этом не делала профессиональные фотосессии.

В этой девочке трудно узнать уверенную в себе стильную звезду, которой Никола стала сейчас. И эти изменения точно к лучшему, ведь актриса получила шанс для стремительного взлета к славе.

Какой была звезда &quot;Бриджертонов&quot; до сериала: будто другой человек (фото)

Какой была звезда &quot;Бриджертонов&quot; до сериала: будто другой человек (фото)

Какой была звезда &quot;Бриджертонов&quot; до сериала: будто другой человек (фото)

Какой была звезда &quot;Бриджертонов&quot; до сериала: будто другой человек (фото)

Кохлан в прошлом (фото: instagram.com/nicolacoughlan)

К слову, недавно звезда сериала "Бриджертоны" стала новым лицом бренда Кардашьян.

Кроме этого, раньше мы рассказывали, как сделать прическу Пенелопы из "Бриджертонов".

Во время написания материала были использованы источники: Instagram Кохлан, Википедия.

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