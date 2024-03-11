Какой будет iOS 18: пять новых функций, которые появятся в следующем обновлении

Голосовое управление на iPhone

В 2024 году удивить кого-то голосовым управлением сложно. Однако не все функции можно запускать этим способом, требуется четкость в произношении нужной фразы.

В предстоящей версии iOS 18, Apple пересматривает подход к голосовому управлению. Это будет реализовано через новую функцию в разделе "Универсальный доступ", где пользователи могут установить собственную фразу-триггер для запуска определенной функции.

Например, если произносить какое-то слово сложно или нужно сократить текст команды, это можно будет настроить в параметрах iPhone. Эта функция, вероятно, станет популярной, и ее будут использовать не только люди с ограниченными возможностями, но и все владельцы iPhone.

Голосовое управление на iPhone (фото: Reddit)

Озвучка текста на iPhone

В прошлом году одной из выдающихся функций iOS 17 стала "Личный голос", позволяющая записать определенный текст, на основе которого система генерирует речь пользователя. Этот инструмент подходит для тех, кто рискует потерять возможность говорить.

В iOS 18 эта функция будет дополнительно улучшена. Теперь пользователи могут создавать быстрые фразы и организовывать их в категории, что облегчит доступ к готовым текстам. Это улучшение поможет быстрее находить нужные пресеты, делая общение более эффективным.

"Личный голос" на iPhone (фото: AppleInsider)

Размер шрифта на iPhone

Уже сейчас в iOS доступна функция "Настройки по приложениям", которая позволяет индивидуально настраивать размер шрифта для каждого приложения.

В следующей версии операционной системы для iPhone эта функциональность будет расширена, предоставив пользователям еще больше возможностей для гибкой настройки размера шрифта. Также, полная версия этой функции будет доступна в macOS 15.

На текущий момент, в macOS Sonoma, размер шрифта можно настроить только для приложений, таких как Календарь, Filder, Почта, Сообщения и Заметки. Однако, после обновления, к ним добавятся Книги, Новости, Акции, Советы и Погода. Apple также работает над возможностью изменения размера шрифта строки состояния macOS, которая размещается в верхней части экрана.

AirPods Pro как слуховой апарат

В предстоящем 2024 году новых AirPods Pro не предвидится, однако Apple планирует внести изменения в эти наушники. После обновления до iOS 18 AirPods Pro получат усовершенствованный режим слухового аппарата.

Хотя функция Live Listen присутствует в смартфонах и наушниках Apple с 2018 года, новое обновление позволит пользователям проверить свой слух с помощью iPhone на iOS 18, и на основании этого оптимизировать настройки Live Listen под особенности их слуха.

Пока конкретные изменения, которые принесет этот режим, остаются неизвестными, исследователь технологий Марк Гурман из Bloomberg обещает, что это станет значительным событием для владельцев смартфонов и наушников Apple.

AirPods Pro (фото: Unsplash)

Голосовой помощник Siri на iPhone

Помимо того, что Siri в iOS 18 станет умнее, она получит глубокую интеграцию с приложением “Команды”. Некоторые из них теперь не придется создавать вручную. Достаточно будет сказать об этом голосовому ассистенту, и он все сделает за вас.

Например, достаточно будет сообщить Siri, чтобы она создала несколько фотографий, объединила их в GIF-анимацию и отправила друзьям. Ваш смартфон выполнит указания, даже не требуя касания экрана.

Ранее такие действия, например, преобразование фотографий в GIF, требовали самостоятельного создания команды, что могло вызвать трудности у некоторых владельцев iPhone.

Голосовой помощник Siri (фото: Unsplash)