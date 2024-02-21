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Приложения, которые больше всего разряжают батарею смартфона: проверьте, есть ли они у вас

Среда 21 февраля 2024 19:30
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Приложения, которые больше всего разряжают батарею смартфона: проверьте, есть ли они у вас Эти приложения сильнее всего разряжают батарею смартфона (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Специалисты с портала DxOMark провели исследование, выделив наиболее энергоемкие приложения и структурировав их по различным категориям в зависимости от их предназначения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание MySmartPrice.

Какие приложения больше всего садят батарею

Исследование проводилось на смартфонах двух категорий: устройствах среднего класса, стоимостью от 300 до 400 долларов (11 500-15 400 гривен), и флагманских моделях, цена которых превышает 800 долларов (31 000 гривен). Названия конкретных моделей не раскрываются, но указывается, что все они были выпущены в 2023 году.

Согласно результатам, основными "виновниками" расхода заряда в категории среднего класса являются SMS, особенно на устройствах более низкой ценовой категории.

Второе и третье места в списке по энергопотреблению занимают Facebook Messenger и Snapchat Chat соответственно, а также Instagram Chat и WhatsApp (в указанной последовательности). В случае с ними больше страдают уже аккумуляторы флагманов.

Приложения, которые больше всего разряжают батарею смартфона: проверьте, есть ли они у вас"Пожиратели" заряда среди приложений для общения (фото: MySmartPrice)

В категории приложений для просмотра коротких видео лидируют Instagram Reels и Facebook Reels, за которыми следуют YouTube Shorts, TikTok и Snapchat Spotlight с приблизительно равным уровнем энергопотребления.

Приложения, которые больше всего разряжают батарею смартфона: проверьте, есть ли они у вас"Пожиратели" заряда среди приложений для просмотра коротких видео (фото: MySmartPrice)

Сервис для потокового видео, потребляющий наибольшее количество энергии, оказался Prime Video. За ним следуют Disney, YouTube и Netflix.

Приложения, которые больше всего разряжают батарею смартфона: проверьте, есть ли они у вас"Пожиратели" заряда среди потоковых видеосервисов (фото: MySmartPrice)

Эксперты выделили четыре фактора, существенно влияющих на расход энергии:

  • постоянный поиск сотовой связи
  • фоновая активность приложений
  • регулярные уведомления и использование служб геолокации

Все перечисленные приложения активно используют хотя бы одну из этих функций.

Как на телефоне посмотреть, какие приложения больше всего разряжают батарею

На iPhone

  • Откройте "Настройки"
  • Прокрутите вниз и выберите раздел "Аккумулятор".
  • Прокрутите вниз до списка с приложениями: рядом с названиями указана их энергозатратность в процентах

На Android

  • Откройте "Настройки"
  • Выберите раздел "Батарея"
  • Нажмите на пункт "Использование батареи"
  • После этого должен открыться список приложений с их энергозатратностью в процентах

У нас также есть материал о том, какими вещами ни в коем случае нельзя протирать экран смартфона.

А еще мы писали, почему смартфон нужно постоянно обновлять и что будет, если этого не делать

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