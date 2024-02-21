Приложения, которые больше всего разряжают батарею смартфона: проверьте, есть ли они у вас
Специалисты с портала DxOMark провели исследование, выделив наиболее энергоемкие приложения и структурировав их по различным категориям в зависимости от их предназначения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание MySmartPrice.
Какие приложения больше всего садят батарею
Исследование проводилось на смартфонах двух категорий: устройствах среднего класса, стоимостью от 300 до 400 долларов (11 500-15 400 гривен), и флагманских моделях, цена которых превышает 800 долларов (31 000 гривен). Названия конкретных моделей не раскрываются, но указывается, что все они были выпущены в 2023 году.
Согласно результатам, основными "виновниками" расхода заряда в категории среднего класса являются SMS, особенно на устройствах более низкой ценовой категории.
Второе и третье места в списке по энергопотреблению занимают Facebook Messenger и Snapchat Chat соответственно, а также Instagram Chat и WhatsApp (в указанной последовательности). В случае с ними больше страдают уже аккумуляторы флагманов.
"Пожиратели" заряда среди приложений для общения (фото: MySmartPrice)
В категории приложений для просмотра коротких видео лидируют Instagram Reels и Facebook Reels, за которыми следуют YouTube Shorts, TikTok и Snapchat Spotlight с приблизительно равным уровнем энергопотребления.
"Пожиратели" заряда среди приложений для просмотра коротких видео (фото: MySmartPrice)
Сервис для потокового видео, потребляющий наибольшее количество энергии, оказался Prime Video. За ним следуют Disney, YouTube и Netflix.
"Пожиратели" заряда среди потоковых видеосервисов (фото: MySmartPrice)
Эксперты выделили четыре фактора, существенно влияющих на расход энергии:
- постоянный поиск сотовой связи
- фоновая активность приложений
- регулярные уведомления и использование служб геолокации
Все перечисленные приложения активно используют хотя бы одну из этих функций.
Как на телефоне посмотреть, какие приложения больше всего разряжают батарею
На iPhone
- Откройте "Настройки"
- Прокрутите вниз и выберите раздел "Аккумулятор".
- Прокрутите вниз до списка с приложениями: рядом с названиями указана их энергозатратность в процентах
На Android
- Откройте "Настройки"
- Выберите раздел "Батарея"
- Нажмите на пункт "Использование батареи"
- После этого должен открыться список приложений с их энергозатратностью в процентах
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