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Эксперты рассказали, как сформировать свой бюджет на зиму, чтобы хватило денег на все потребности

Суббота 02 декабря 2023 13:31
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Эксперты рассказали, как сформировать свой бюджет на зиму, чтобы хватило денег на все потребности Как сформировать свой бюджет на зиму (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Планирование своего бюджета позволяет избежать лишних расходов и правильно распределить деньги между всеми обязательными позициями - оплатой за коммунальные и обучение, расходы на продукты, одежду и лекарства.

О том, как правильно планировать свой бюджет, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию банка "Власний рахунок" в Instagram.

Определите свои приоритеты

Составьте список из пунктов, обязательных для выполнения. Туда могут войти расходы на зимнюю одежду, новогодние подарки, донаты на ВСУ и сбережения на какую-то вещь. Хорошо подумайте, что для вас сейчас самое важное.

Посчитайте свой доход

Посчитайте, какой доход у вас должен быть в текущем месяце. Возможно вы получите дополнительные деньги за продажу вещей, которые вам уже не нужны. Или наоборот, возможно вам в этом месяце нужно закрыть кредит или отдать долг, поэтому нужно точно знать на какую сумму вы можете рассчитывать.

Запланируйте суммы расходов

Присмотритесь к товарам, которые вы планируете купить и запишите суммы, которые вам придется заплатить. Это даст четкую картину вашего финансового плана и обезопасит от импульсивных покупок.

Эксперты рассказали, как сформировать свой бюджет на зиму, чтобы хватило денег на все потребностиСоставьте себе такую табличку, чтобы облегчить формирование бюджета (фото: instagram/bvr_ukraine)

Следите за расходами

Стоит отслеживать сколько денег и на какие товары и услуги вы ежемесячно тратите деньги. Такая аналитика может подтолкнуть вас пересмотреть некоторые позиции затрат.

Также следует следить за разнообразными акциями и скидками, чтобы экономить на товарах и услугах. Также пользуйтесь программами возврата кэшбэка за покупки от своего банка.

Раньше мы писали о том, какая антикризисная стратегия поможет сберечь деньги.

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